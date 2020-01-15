В 2020 году Рыбы должны быть честными с собой, - астролог

Рыбы, Раки и Скорпионы являются представителями стихии Воды. Но именно Рыбы - самый слабый знак из этого тригона. Склонность к фантазиям в 2020 году для Рыб может стать фатальной. Потому стоит быть внимательнее. Но по мнению астролога, нет более везучего знака зодиака, которому почти все сходит с рук. Подробным астрологическим прогнозом на 2020 год поделился Максим Маярчук на своей странице в Facebook.

Для Рыб, которые родились с 4 по 13 марта, наступит уникальный период в жизни. Рыбы в чем-то самый глубокий знак зодиака. А в 2020 году те, кто родился в это время, будут еще в несколько раз глубже. Радикально усилится интуиция, будут видны такие вещи в мире, которых раньше видно не было. Появятся совершенно новые ощущения, которые уже нельзя будет повторить никогда. При этом возможны и иллюзии. Может показаться, что какие-то отношения или какое-то дело, какой-то человек, какой-то коллектив (работа), страна и т.д. - очень светлые и приятные. Но через полгода-год вдруг выяснится, что это ошибка. Не обманывайтесь. Алкоголь и другие "вещества" - будут действовать на Рыб еще сильнее, чем раньше.

Рыбы, родившиеся с 4 по 13 марта, в 2020 году наступит самый серьезный экзамен на интуицию и умение ощущать мир. Будьте честными сами с собой. Потому что это еще и экзамен на честность. Если не будете честными с собой и с другими - мир может жестоко обмануть (потом). Потому что все, что сейчас делаете, бумерангом вернется с еще большей отдачей.

2020 для Рыб - это двойственный год. С одной стороны, планеты расположились неплохо: и Юпитер, и Сатурн, и Плутон вполне нормально влияют на знак из Козерога (в котором они будут находиться в течение всего года). Повысится организованность, решительность, будет какое-то везение, возможны позитивные перемены. Но с другой стороны, Юпитер в Козероге - все-таки, не самое лучшее положение. А ведь Юпитер управляет именно Рыбами. В голову будут приходить не самые правильные идеи. В сердце будут рождаться не самые правильные эмоции. Не спешите сразу же реализовывать то, что в голову пришло.

Все это особенно актуально с 10 мая по 10 сентября. В это время серьезных решений лучше не принимать. А если их таки надо будет принять и деться от этого некуда, то делайте это внимательно.

Запомните, что внимание - это самый главный инструмент Рыб. И если Рыбы правильно им пользуются, то потом умные мысли и идеи сами проходят в голову. Если будете внимательны, а также дадите идеям "вылежаться" и не дадите эмоциям овладеть собой, то сможете многого достичь. Особенно много смогут достичь Рыбы, родившиеся с 25 февраля по 20 марта.

С 4 января по 16 февраля, нужно быть осторожнее со всевозможными рисками. За рулем, с хирургическими операциями, на отдыхе в горах - везде, где доля риска больше, чем обычно. Не рекомендуется затевать споры на работе, темпераментно выяснять отношения в семье, потому что вероятность возникновения ссор будет велика.

Начиная с 17 февраля и аж до 30 марта, у Рыб будет неплохой период для риска (в меру), укрепления отношений с мужчинами (в т. ч. коллегами и/или друзьями), период сил и энергии. Заниматься спортом, худеть, менять себя, решаться на что-то будет проще.

С 13 мая по 26 июня у Рыб будет много энергии, но важно суметь не потерять голову и чувство меры. Также в этот период возможно более интенсивное общение с мужским полом ( для мужчин это будут друзья и коллеги), а то и выяснение отношений с ними.

Как сообщали Українські Новини, 14 и 15 января астролог советует всем знакам зодиака бороться с апатией и настраиваться на работу. Тем временем астрологи, нумерологи и тарологи сделали прогноз для Украины на 2020 год.