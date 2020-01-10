Весы в 2020 году должны следить за собой и меньше рисковать, - астролог

Для Весов 2020 станет не таким успешным, как для Дев. Но баланс и равновесие, которое заложено в Весах, как никогда проявится именно в этом году. Периоды будут разные: от бурных и наполненных событиями до периодов, когда нужно будет следить за собой и держать себя в определенных рамках. А подробным гороскопом на год поделился Максим Маярчук на своей страничке в Facebook.

Для большинства Весов 2020 окажется непростым. Периоды, в которые нужно быть осторожнее, меньше рисковать, продумывать свои слова и не спешить: с 17.02 - до 30.03 и с 28.06 - до 31.12.

Все это время может быть наполнено противостоянием, борьбой, а то и ссорами. Для девушек вероятны непростые времена в отношениях. Для мужчин - непонимание с коллегами, друзьями и братьями. Обострение произойдет во второй половине года. Важно не спешить, думать о том, что и кому говорить, не нервничать, не проявлять агрессию (она может тут же вернуться еще и в усиленном виде).

Если планируются какие-то поездки, хирургические операции, либо какие-то рискованные занятия - ко всему этому нужно отнестись гораздо тщательнее, чем обычно. Особенно к вождению машины.

В эти периоды важно следить за собой, своими словами и эмоциями. Именно такие периоды ведут к росту, если только правильно к ним отнестись. Но результатом всего этого станет хорошее развитие.

Большинству Весов в 2020 году придется столкнуться с чужим самолюбием, чванством, высокомерием, несдержанностью и неумеренностью. Также нужно осторожнее общаться с влиятельными, статусными людьми и с начальством. Будьте внимательнее в командировках и зарубежных поездках.

Весы, которые родились с 11 по 22 октября, 2020 потребует от вас внимательности, четкости, дисциплины. Потребует умения планировать, умения рассчитывать время, а также умения вовремя начинать и заканчивать свои дела. Ваши планы должны быть точными не смотря на то, что жизнь будет вносить свои коррективы. Для вас вероятно некоторое противостояние с людьми, которые старше, но ищите компромиссы и положительные моменты для обеих сторон. Не бойтесь сотрудничать.

Весы, родившиеся с 11 по 19 октября, - будет очень непросто, но не отчаивайтесь и не следуйте никаким шаблонам счастья.

В первую половину 2020 года, особенно в период апреля-мая, - делайте все, что требует энергии, напора и сил. Ставьте цели и достигайте их, занимайтесь спортом и можете немного рисковать. Также в этот период можно хорошо улучшить взаимоотношения с мужчинами. Максимально эффективно используйте это время. Весна станет самым правильным периодом для этого.

Как сообщали Українські Новини, вторая половина января станет энергетически стабильной для большинства знаков зодиака, а 2020 год приподнесет Тельцам большой подарок.