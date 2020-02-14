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14 февраля 2020, пятница, 23:45 122
Силовые структуры 2020-02-14T23:45:01+02:00
Українські Новини
НАПК отрицает проверку декларации Зеленского

НАПК отрицает проверку декларации Зеленского

Валерия Драгомирова
НАПК , декларация, Ежегодная декларация, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) отрицает проверку декларации Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Национальное агентство направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии Зеленского.

Указанная процедура истребования документов необходима для принятия решения о проведении контроля своевременности уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ссылаясь на данные Реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, НАПК сообщает, что Зеленский ежегодной декларации за 2019 еще не подал.

На данный момент до 1 апреля продолжается кампания по предоставлению ежегодных деклараций за 2019 год.

Как сообщали Українськi Новини, Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад задекларировала квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной. 

Кроме того, украинцы начали отчитываться о доходах

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