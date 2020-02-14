НАПК отрицает проверку декларации Зеленского

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) отрицает проверку декларации Президента Владимира Зеленского.Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.Согласно сообщению, Национальное агентство направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии Зеленского.Указанная процедура истребования документов необходима для принятия решения о проведении контроля своевременности уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.Ссылаясь на данные Реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, НАПК сообщает, что Зеленский ежегодной декларации за 2019 еще не подал.На данный момент до 1 апреля продолжается кампания по предоставлению ежегодных деклараций за 2019 год.Как сообщали Українськi Новини, Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад задекларировала квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной. Кроме того, украинцы начали отчитываться о доходах.