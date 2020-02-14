НАЗК заперечує перевірку декларації Зеленського

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) заперечує перевірку декларації Президента Володимира Зеленського.Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК, передають Українські Новини.Згідно з повідомленням, Національне агентство направило запити у відповідні органи з метою витребування документів, необхідних для проведення контролю своєчасності повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Зеленського. Зазначена процедура витребування документів необхідна для прийняття рішення про проведення контролю своєчасності повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.Посилаючись на дані Реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, НАЗК повідомляє, що Зеленський щорічної декларації за 2019 ще не подав.На даний момент до 1 квітня триває кампанія з подання щорічних декларацій за 2019 рік.Як повідомляли Українські Новини, Новосад задекларувала квартиру в Києві за 944 тис. гривень за ціною нижче середньоринкової. Крім того, українці почали звітувати про доходи.