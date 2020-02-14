НАЗК заперечує перевірку декларації Зеленського

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) заперечує перевірку декларації Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК, передають Українські Новини.



Згідно з повідомленням, Національне агентство направило запити у відповідні органи з метою витребування документів, необхідних для проведення контролю своєчасності повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Зеленського.

Зазначена процедура витребування документів необхідна для прийняття рішення про проведення контролю своєчасності повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.



Посилаючись на дані Реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, НАЗК повідомляє, що Зеленський щорічної декларації за 2019 ще не подав.



На даний момент до 1 квітня триває кампанія з подання щорічних декларацій за 2019 рік.



Як повідомляли Українські Новини, Новосад задекларувала квартиру в Києві за 944 тис. гривень за ціною нижче середньоринкової.



Крім того, українці почали звітувати про доходи.