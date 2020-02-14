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14 февраля 2020, пятница, 22:33 594
Силовые структуры 2020-02-14T22:34:40+02:00
Українські Новини
В Киеве устроили стрельбу в спортзале: разыскивают помощника депутата

В Киеве устроили стрельбу в спортзале: разыскивают помощника депутата

Валерия Драгомирова
Киев, Спортзал, Стрельба, ВО Свобода, Александр Чорнопищук, Георгий Бариленко
Александр Чорнопищук. Фото: Facebook/Владимир Тищенко
Александр Чорнопищук. Фото: Facebook/Владимир Тищенко

В четверг, 13 февраля, вечером в Киеве из травматического пистолета был ранен бывший "свободовец" Александр Чорнопищук, который был помощником депутата Киевсовета Святослава Кутняка.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Владимир Тищенко.

"... В моего друга - Александра Чорнопищука - стреляли. Георгий Бариленко - руководитель киевской ячейки припартийной к "Свободе" организации "Сокол", официальный помощник депутата Киевсовета фракции "Свобода" Владимира Назаренко - встретил его у спортзала и трижды выстрелил в него из травмата (в частности в голову)", - написал Тищенко.

По словам Тищенко, 3 февраля Бариленко с Назаренко не допускали депутата Киевсовета Святослава Кутняка на комиссию Киевсовета. Чорнопищук является помощником Кутняка.

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Злоумышленника разыскивают.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что разыскивают именно Бариленко.

"Украинская правда" пыталась получить комментарии по этому поводу в столичном "Соколе", но по телефону, указанному на сайте, ответили, что это не организация "Сокол", а общественная приемная.

На уточнение УП, является ли эта общественная приемная приемной Назаренко, ответили, что да. Но после просьбы о комментарии положили трубку.



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