Зеленский приехал в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.



"Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - сказано в нем.



Во время форума Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.



Кроме того, в рамках визита президент проведет ряд международных встреч.



Как сообщали Українськi Новини, в Мюнхене Россия и организаторы конференции представили план окончания войны на Донбассе: со снятием санкций и возобновлением торговли.



Позже с сайта Мюнхенской конференции исчез план "завершения войны в Украине".



Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.



Кроме того, Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене.





