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14 февраля 2020, пятница, 21:13 49
Внешняя политика 2020-02-14T21:14:33+02:00
Українські Новини
Зеленский приехал в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Зеленский приехал в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Валерия Драгомирова
Мюнхен, Мюнхенская конференция по безопасности, Форум, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - сказано в нем.

Во время форума Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Кроме того, в рамках визита президент проведет ряд международных встреч.

Как сообщали Українськi Новини, в Мюнхене Россия и организаторы конференции представили план окончания войны на Донбассе: со снятием санкций и возобновлением торговли. 

Позже с сайта Мюнхенской конференции исчез план "завершения войны в Украине". 

Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.

Кроме того, Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене. 


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