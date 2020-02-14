Зеленский приехал в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини."Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - сказано в нем.Во время форума Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.Кроме того, в рамках визита президент проведет ряд международных встреч.Как сообщали Українськi Новини, в Мюнхене Россия и организаторы конференции представили план окончания войны на Донбассе: со снятием санкций и возобновлением торговли. Позже с сайта Мюнхенской конференции исчез план "завершения войны в Украине". Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.Кроме того, Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене.