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  • Сегодня пройдет второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение": порядок выступлений
15 февраля 2020, суббота, 06:12 195
Lifestyle 2020-02-15T07:45:01+02:00
Українські Новини
Сегодня пройдет второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение": порядок выступлений

Сегодня пройдет второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение": порядок выступлений

Кира Молчанова
Евровидение, Евровидение-2020, Нацотбор Евровидения, Нацотбор, где смотреть
Евровидение. Фото: eurovision.tv
Евровидение. Фото: eurovision.tv

Сегодня, 15 февраля, пройдет второй полфинала Национального отбора на Евровидение-2020, первая часть которого прошла на прошлой неделе.

Об этом говорится в сообщении "Евровидения" в Facebook.

Второй полуфинал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый. Финал зрители смогут увидеть 22 февраля.

Порядок выступлений:

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Как сообщали Українські Новини, в первом полуфинале за победу боролись 8 участников: группа [В], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol. Оценивали музыкальные способности конкурсантов Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

В финал прошли трое участников: Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A.

Проголосовать за понравившегося участника можно было с помощью СМС.

В 2019 году в Нацотборе Евровидения 23 февраля победила певица MARUV.


Однако в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе после того, как НОТУ отказалась отправить MARUV на Евровидение, несмотря на победу в нацотборе. После этого певица стала часто давать концерты в России.

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