Сегодня пройдет второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение": порядок выступлений

Сегодня, 15 февраля, пройдет второй полфинала Национального отбора на Евровидение-2020, первая часть которого прошла на прошлой неделе.

Об этом говорится в сообщении "Евровидения" в Facebook.

Второй полуфинал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый. Финал зрители смогут увидеть 22 февраля.

Порядок выступлений:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Элина Иващенко Александр Порядинский GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Как сообщали Українські Новини, в первом полуфинале за победу боролись 8 участников: группа [В], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol. Оценивали музыкальные способности конкурсантов Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

В финал прошли трое участников: Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A.

Проголосовать за понравившегося участника можно было с помощью СМС.

В 2019 году в Нацотборе Евровидения 23 февраля победила певица MARUV.



Однако в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе после того, как НОТУ отказалась отправить MARUV на Евровидение, несмотря на победу в нацотборе. После этого певица стала часто давать концерты в России.