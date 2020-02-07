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07 февраля 2020, пятница, 19:25 35
Шоу-бизнес 2020-02-07T19:45:01+02:00
Українські Новини
Завтра состоится первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": кто выступит

Завтра состоится первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": кто выступит

Валерия Драгомирова
Первый полуфинал, Евровидение, Нацотбор Евровидения, Евровидение-2020
Евровидение. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine
Евровидение. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine

Завтра, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Об этом говорится в сообщении "Евровидения" в Facebook.


Порядок выступления участников:

Первый полуфинал (8 февраля)

  1. Группа [О]
  2. JERRY HEIL
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. GO-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Прямые эфиры Национального отбора 2020 состоятся 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал). 

Увидеть прямую трансляцию Нацотбора на "Евровидение-2020" зрители смогут на общественных каналах UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и телеканале СТБ. 

В жюри конкурса в этом году - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Как сообщали Українські Новини, в нацотборе Евровидения 23 февраля победила певица MARUV.

Однако в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе после того, как НОТУ отказалась отправить MARUV на Евровидение, несмотря на победу в нацотборе. После этого певица стала часто давать концерты в России.

Кроме того, шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.


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