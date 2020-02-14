Лукашенко признал, что Россия давит на Белорусь, заставляя объединиться

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в России намекают на объединение стран. Об этом сообщает "БелТА".

Об этом он сказал во время встречи с рабочими в белорусском городе Светлогорске.

"Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России", - говорит Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что народ Беларуси никогда не захочет пойти по этому пути.

"Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут "нет", - сказал он.

В то же время Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия будут "и дальше работать по интеграции, в этом нет ничего плохого". Но, по его словам, создание наднациональных органов и других объединений обсуждаться больше не будет.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко предложил России вступить в Белорусь и заявил, что россияне будут не против.

Также Лукашенко угрожает лишить Россию двух ниток нефтепровода "Дружба".