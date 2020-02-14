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  • Положительное сальдо внешней торговли услугами в 2019 составило $8,7 млрд
14 февраля 2020, пятница, 18:15 11
Экономика 2020-02-14T18:16:06+02:00
Українські Новини
Положительное сальдо внешней торговли услугами в 2019 составило $8,7 млрд

Положительное сальдо внешней торговли услугами в 2019 составило $8,7 млрд

Ольга Фандорина
Положительное сальдо, Торговля услугами, ВВП
ВВП, инфляция, экономика, финансы, сальдо. Фото: pixabay.com
ВВП, инфляция, экономика, финансы, сальдо. Фото: pixabay.com

В 2019 году экспорт услуг превысил импорт на 8 709,6 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, экспорт услуг в 2019 году составил 15 237,5 млн долларов, увеличившись на 30,9%, или на 3 596,9 млн долларов по сравнению с 2018 годом.

Импорт услуг составил 6 527,9 млн долларов, увеличившись на 3,5%, или на 220,8 млн долларов по сравнению с 2018 годом.

Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2019 года экспорт услуг превысил импорт на 4 227,6 млн долларов.

В 2018 году экспорт услуг превысил импорт на 6 048,6 млн долларов.

Экспорт-импорт услуг в 2019, млн долларов США:

  Экспорт Импорт
  2019 в % к 2018 2019 в % к 2018
Услуги, всего 15237,5 130,9 6527,9 103,5
Услуги по переработке материальных ресурсов 1628,8 95,9 3,0 107,5
Услуги для переработки товаров во внутренней экономике 6,6 91,3 0,1 211,7
Услуги для переработки товаров за границей 1622,2 95,9 2,9 104,8
Услуги по ремонту и техобслуживанию, не отнесенные к другим категориям 235,4 97,0 81,7 97,1
Транспортные услуги, в том числе 9036,4 154,4 1509,5 103,0
Морской транспорт, всего 580,7 111,0 260,1 116,6
Речной транспорт, всего …* …* 0,3 55,1
Воздушный транспорт, всего 1409,6 115,4 747,9 107,5
Железнодорожный транспорт, всего 484,1 89,8 249,2 88,1
Автомобильный транспорт, всего 312,7 102,7 148,4 103,8
Трубопроводный транспорт 5904,2 199,5 59,7 75,5
Передача электроэнергии …* …* - -
Другой транспорт 258,2 110,6 25,3 108,3
Услуги почтовой и курьерской службы 51,8 144,9 18,5 108,1
Путешествия 323,7 108,3 1284,7 129,7
Строительные услуги 98,0 65,2 35,6 61,1
Строительство за границей 69,7 55,9 14,6 59,6
Строительство во внутреннюю экономику 28,4 110,9 21,0 62,3
Страховые услуги 75,4 167,5 87,1 111,1
Финансовые услуги 130,8 121,6 462,7 97,0
Роялти и лицензионные услуги 53,0 123,9 544,9 110,5
Услуги франшизы и использование торговой марки 5,5 44,2 216,7 103,1
Лицензионные услуги 33,4 146,1 227,6 108,0
Патентные услуги 9,4 363,8 0,5 39,4
Другие роялти 4,7 96,8 100,2 140,9
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги 2433,1 115,0 495,8 105,0
Телекоммуникационные услуги 110,6 70,1 94,4 83,9
Компьютерные услуги 1927,0 118,0 275,3 109,4
Информационные услуги 395,5 122,0 126,0 116,5
Деловые услуги, всего 1198,8 113,0 1289,6 93,0
Услуги исследования и разработки 132,2 114,8 17,2 112,4
Профессиональные и консалтинговые услуги 554,3 113,1 512,0 101,6
Научные и технические услуги 275,5 127,3 125,3 120,1
Обработка и устранение загрязнения окружающей среды 0,1 358,1 87,0 48,1
Услуги сельского хозяйства и услуги добычи 31,7 124,6 112,3 97,1
Услуги операционного лизинга 37,5 102,1 343,4 86,6
Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги 73,3 78,9 24,6 91,7
Другие деловые услуги 94,2 112,2 67,8 153,0
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего 16,2 84,6 8,3 69,4
Аудиовизуальные услуги 12,4 79,1 5,2 71,9
Культурные и рекреационные услуги 1,2 124,7 1,7 63,7
Другие личные услуги 2,6 103,6 1,4 67,9
Государственные услуги 7,7 147,7 725,0 92,0

* Данные изъяты с целью обеспечения исполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.

Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев 2019 экспорт услуг увеличился и превысил импорт на $4,2 млрд.

Кроме того, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось.

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