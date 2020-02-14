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14 лютого 2020, пʼятниця, 18:15 12
Економіка 2020-02-14T19:30:02+02:00
Українські Новини
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами в 2019 склало $8,7 млрд

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами в 2019 склало $8,7 млрд

Ольга Фандорина
Сальдо, Позитивне сальдо, ВВП
ВВП, інфляція, економіка, фінанси, сальдо. Фото: pixabay.com
ВВП, інфляція, економіка, фінанси, сальдо. Фото: pixabay.com

В 2019 році експорт послуг перевищив імпорт на 8 709,6 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

За даними Держстату, експорт послуг у 2019 році склав 15 237,5 млн доларів, збільшившись на 30,9%, або на 3 596,9 млн доларів порівняно з 2018 роком.

Імпорт послуг склав 6 527,9 млн доларів, збільшившись на 3,5%, або на 220,8 млн доларів порівняно з 2018 роком.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-вересні 2019 року експорт послуг перевищив імпорт на 4 227,6 млн доларів.

В 2018 році експорт послуг перевищив імпорт на 6 048,6 млн доларів.

Експорт-імпорт послуг в 2019, млн доларів США:

  Експорт Імпорт
  2019 в % до 2018 2019 в % до 2018
Послуги, усього 15237,5 130,9 6527,9 103,5
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 1628,8 95,9 3,0 107,5
Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці 6,6 91,3 0,1 211,7
Послуги для переробки товарів за кордоном 1622,2 95,9 2,9 104,8
Послуги з ремонту й техобслуговування, не віднесені до інших категорій 235,4 97,0 81,7 97,1
Транспортні послуги, у тому числі 9036,4 154,4 1509,5 103,0
Морський транспорт, усього 580,7 111,0 260,1 116,6
Річковий транспорт, усього …* …* 0,3 55,1
Повітряний транспорт, усього 1409,6 115,4 747,9 107,5
Залізничний транспорт, усього 484,1 89,8 249,2 88,1
Автомобільний транспорт, усього 312,7 102,7 148,4 103,8
Трубопровідний транспорт 5904,2 199,5 59,7 75,5
Передача електроенергії …* …* - -
Інший транспорт 258,2 110,6 25,3 108,3
Послуги поштової й кур'єрської служби 51,8 144,9 18,5 108,1
Подорожі 323,7 108,3 1284,7 129,7
Будівельні послуги 98,0 65,2 35,6 61,1
Будівництво за кордоном 69,7 55,9 14,6 59,6
Будівництво у внутрішню економіку 28,4 110,9 21,0 62,3
Страхові послуги 75,4 167,5 87,1 111,1
Фінансові послуги 130,8 121,6 462,7 97,0
Роялті й ліцензійні послуги 53,0 123,9 544,9 110,5
Послуги франшизи й використання торговельної марки 5,5 44,2 216,7 103,1
Ліцензійні послуги 33,4 146,1 227,6 108,0
Патентні послуги 9,4 363,8 0,5 39,4
Інші роялті 4,7 96,8 100,2 140,9
Телекомунікаційні, комп'ютерні й інформаційні послуги 2433,1 115,0 495,8 105,0
Телекомунікаційні послуги 110,6 70,1 94,4 83,9
Комп'ютерні послуги 1927,0 118,0 275,3 109,4
Інформаційні послуги 395,5 122,0 126,0 116,5
Ділові послуги, усього 1198,8 113,0 1289,6 93,0
Послуги з дослідження й розробки 132,2 114,8 17,2 112,4
Професійні та консалтингові послуги 554,3 113,1 512,0 101,6
Наукові й технічні послуги 275,5 127,3 125,3 120,1
Обробка й усунення забруднення навколишнього середовища 0,1 358,1 87,0 48,1
Послуги з сільського господарства й видобутку 31,7 124,6 112,3 97,1
Послуги операційного лізингу 37,5 102,1 343,4 86,6
Послуги, пов'язані з торгівлею, і посередницькі послуги 73,3 78,9 24,6 91,7
Інші ділові послуги 94,2 112,2 67,8 153,0
Послуги приватним особам і послуги у сфері культури й відпочинку, усього 16,2 84,6 8,3 69,4
Аудіовізуальні послуги 12,4 79,1 5,2 71,9
Культурні й рекреаційні послуги 1,2 124,7 1,7 63,7
Інші особисті послуги 2,6 103,6 1,4 67,9
Державні послуги 7,7 147,7 725,0 92,0

* Дані вилучено з метою забезпечення виконання закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Як повідомляли Українські Новини, за 9 місяців 2019 експорт послуг збільшився і перевищив імпорт на $4,2 млрд.

Крім того, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршився.

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