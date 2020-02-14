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14 февраля 2020, пятница, 18:10 43
Жизнь 2020-02-14T18:11:46+02:00
Українські Новини
В честь Дня святого Валентина оркестр Нацгвардии устроил концерт для молодожен в одесском Дворце бракосочетани

В честь Дня святого Валентина оркестр Нацгвардии устроил концерт для молодожен в одесском Дворце бракосочетаний

Валерия Драгомирова
День Святого Валентина, Дворец бракосочетаний, Оркестр Нацгвардии, Одесса

Сегодня, 14 февраля, в честь Дня всех влюбленных оркестр 11-й бригады охраны общественного порядка Нацгвардии Украины устроил настоящий концерт для молодоженов, которые пришли зарегистрировать брак в одесский Дворец бракосочетаний. Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что два десятка музыкантов под управлением дирижера — майора Александра Федорчука устроили для них настоящий концерт.


Некоторые невесты, заслышав аккорды, сразу же захотели кружиться в танце со своими возлюбленными, но официальный характер мероприятия помешал им это сделать. Некоторые, впрочем, отнеслись к акции гвардейцев с опаской, а решившие связать себя узами Гименея украинка и американский гражданин строгой наружности потребовали их не фотографировать.

Одна пара пришла на роспись вдвоем, без свидетелей и гостей, чем крайне удивила всех. Татьяна и Александр уже девять лет вместе, но без штампа в паспорте. Сегодня они решили наконец вступить в официальный брак, и сделать это без посторонних.

"Все праздничные мероприятия для родственников и гостей будут завтра, а сегодня — в День влюбленных — мы решили зарегистрировать наши отношения и побыть вдвоем", — рассказал новоиспеченный муж.

Как сообщали Українські Новини, в День святого Валентина в Украине планируют регистрировать браки до полуночи.

Ранее сообщалось о том, можно ли играть свадьбу в високосный год.

Больше новостей о: День Святого Валентина Дворец бракосочетаний Оркестр Нацгвардии Одесса

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