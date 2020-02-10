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10 февраля 2020, понедельник, 12:01 474
Общество 2020-02-10T12:02:06+02:00
Українські Новини
В День влюбленных в Украине планируют регистрировать браки до полуночи

В День влюбленных в Украине планируют регистрировать браки до полуночи

Елизавета Кесельман
Минюст, День влюбленных, Бракосочетание, День Святого Валентина
Влюбленные в Киеве.
Влюбленные в Киеве.

Минюст намерен регистрировать браки в День влюбленных до полуночи

Министерство юстиции намерено регистрировать браки в День влюбленных до полуночи.

Об этом говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В День Святого Валентина, 14 февраля, с 08:00 до 24:00 все влюбленные смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день", - говорится в нем.

Мероприятие с продленным временем регистрации браков "Любовь вне времени" пройдет в 65 отделах государственной регистрации актов гражданского состояния в Киеве и во всех областях Украины.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен предложить Верховной Раде разрешить нотариусам регистрировать браки.

Кроме того, за 2019 год в Украине зарегистрировали в 6 раз больше браков, чем разводов.

Также Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие и за брак по принуждению

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