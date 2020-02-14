PinchukArtCentr уволил медиаторов: в галерее попытались объясниться

В PinchukArtCentre, который недавно эвакуировали после звонка о "минировании", уволили 30 медиаторов и гидов.

Об этом уволенные сотрудники написали на странице своего профсоюза в Facebook.

По их словам, увольнения последовали за созданием профсоюзов для налаживания диалога с руководством по решению общих проблем.

"Мы не получали от руководства никаких сообщений или объяснений. О том, что от медиаторов и гидов решили избавиться мы узнали от СМИ — соответствующее заявление сделал наш арт-директор Бьорн Гельдгоф на открытии новой выставки. Должность медиатора в PinchukArtCentre существовала на протяжении 7 лет, должность гида ؅— в течение 11 лет", — говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/profspilkapaciukiv

Члены профсоюза рассказали, что за два месяца они смогли добиться права на больничные и оплачиваемые отпуска. До этого, как утверждают медиаторы, они были обязаны под угрозой увольнения выходить на 9-часовые рабочие смены даже с жаром и хриплым голосом, а отпуска могли брать только за свой счет. В дальнейшем сотрудники хотели разработать должностные инструкции для медиаторов, нормировать срок испытательного периода, остановить сбор информации о них и членах их семей, добиться официального трудоустройства для несовершеннолетних и заключения коллективного договора.

"Однако руководство начало оказывать сопротивление. Нашего коллегу, который не был трудоустроен официально, попытались уволить фактически. Только благодаря заступничеству профсоюза он был должным образом трудоустроен. От некоторых представителей руководства начали поступать прямые угрозы уволить весь коллектив. От нас неоднократно требовали перечень членов профсоюза, а работникам, которые были активными профсоюзными деятелями, даже пытались запретить вход в PinchukArtCentre", — рассказали в профсоюзе.

По словам медиаторов, они до конца надеялись на понимание со стороны руководства PinchukArtCentre.

6 февраля арт-центр презентовал прессе новую выставку, на которой арт-директор Бьорн Гельдгоф сообщил, что музей решил пересмотреть формат работы. То же самое сказано на странице PinchukArtCentre в Facebook.

"С открытием новой выставки PinchukArtCentre испытывает новую модель взаимодействия посетителей с выставкой. Это будет комбинация из бесплатных экскурсий и аудиогида для представления каждого произведения. Роль музея постоянно меняется на фоне растущего использования цифровых медиа, поэтому мы считаем, что для учреждения важно экспериментировать с различными формами взаимодействия и оценивать, как лучше двигаться вперед", — говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/PinchukArtCentre

В пресс-службе центра современного искусства рассказали, что у всех медиаторов были срочные трудовые договоры, поскольку их работа связана с каждой конкретной выставкой, ее спецификой и сроками проведения. Там утверждается, что медиаторы понимали: их работа закончится с окончанием выставки.

"Относительно профсоюза, PinchukArtCentre всегда был открытым к общению. 25 декабря на встрече мы предложили его представителям вместе поработать над переосмыслением должности медиатора. Мы попросили прислать нам их анализ, идеи и комментарии по модели и должности. Однако, так и не получили никакой реакции, ни даже ответа на наше письмо с предложением о совместной работе над коллективным трудовым договором", — утверждают в пресс-службе центра.

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