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18 декабря 2019, среда, 13:48 174
Политика 2019-12-18T13:49:50+02:00
Українські Новини
Депутат заявил, что Пинчук подписывал обязанность служить КГБ: в Фонде Пинчука опровергли

Депутат заявил, что Пинчук подписывал обязанность служить КГБ: в Фонде Пинчука опровергли

Валерия Назаренко
Андрей Деркач, Виктор Пинчук, КГБ СССР
Виктор Пинчук
Виктор Пинчук

В Фонде Виктора Пинчука опровергли заявление внефракционного нардепа Андрея Деркача о том, что Пинчук подписал агентурную записку с обязанностью служить Комитету государственной безопасности СССР.

Об этом "hromadske" сообщили в Фонде Виктора Пинчука.

"Все эти заявления без исключения являются чистой выдумкой и провокацией, как против Фонда, так и непосредственно против Виктора Пинчука", — сообщили в Фонде.

17 декабря во время пресс-конференции в "Интерфакс.Украина" депутат Андрей Деркач обнародовал якобы оригинал агентурной расписки, написанной Виктором Пинчуком об обязательствах служить КГБ и Советскому Союзу.

"Я уверен, не каждый видел своими глазами подписку агента КГБ, а тем более олигарха, который финансово поддерживает Хиллари Клинтон, на выведенные из украинских банков деньги", — написал депутат.

Деркач уточнил, что, согласно документу, Пинчук обязуется служить Советскому Союзу и КГБ СССР под агентурным псевдонимом "Валерий".




Как сообщали Українські Новини, Пинчук тайно ездил к Зеленскому в Офис Президента. 

Кроме того, Пинчук заплатил сотни тысяч лоббисту США за репетиторство.

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