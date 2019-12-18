Депутат заявил, что Пинчук подписывал обязанность служить КГБ: в Фонде Пинчука опровергли

В Фонде Виктора Пинчука опровергли заявление внефракционного нардепа Андрея Деркача о том, что Пинчук подписал агентурную записку с обязанностью служить Комитету государственной безопасности СССР.

Об этом "hromadske" сообщили в Фонде Виктора Пинчука.

"Все эти заявления без исключения являются чистой выдумкой и провокацией, как против Фонда, так и непосредственно против Виктора Пинчука", — сообщили в Фонде.

17 декабря во время пресс-конференции в "Интерфакс.Украина" депутат Андрей Деркач обнародовал якобы оригинал агентурной расписки, написанной Виктором Пинчуком об обязательствах служить КГБ и Советскому Союзу.

"Я уверен, не каждый видел своими глазами подписку агента КГБ, а тем более олигарха, который финансово поддерживает Хиллари Клинтон, на выведенные из украинских банков деньги", — написал депутат.

Деркач уточнил, что, согласно документу, Пинчук обязуется служить Советскому Союзу и КГБ СССР под агентурным псевдонимом "Валерий".







Как сообщали Українські Новини, Пинчук тайно ездил к Зеленскому в Офис Президента.



Кроме того, Пинчук заплатил сотни тысяч лоббисту США за репетиторство.