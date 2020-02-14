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14 февраля 2020, пятница, 17:17 212
Общество 2020-02-14T17:17:43+02:00
Українські Новини
"Новая почта" не будет останавливать отправки в\из Китая

"Новая почта" не будет останавливать отправки в\из Китая

Елена Новикова
Укрпочта, Китай, Коронавирус, Посылки из Китая, Новая почта
Новая почта Фото: novaposhta
Новая почта Фото: novaposhta

В то время, как "Укрпочта" в связи с сокращением авиарейсов в Китай на неопределенный срок, приостановила прием всех видов отправлений в эту страну, компания экспресс-доставки "Новая Почта" не планирует приостанавливать доставку почтовых отправлений в/из Китая из-за коронавируса Covid-19.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Новая Почта Интернешнл" не планирует приостанавливать доставки в/из Китая. Что касается посылок из Китая, они доставляются в обычном режиме", - сказали в компании.

В то же время отправления из Украины в Китай со стороны "Новой Почты" доставляются в обычном режиме, но локальная доставка в пределах самого Китая может осуществляться с задержками.

Это связано с ограничениями работы китайских компаний из-за коронавируса.

Компания отметила, что пока трудно проанализировать, повлиял ли коронавирус на объемы посылок из Китая.

При этом в январе-феврале обычно сокращается количество посылок из Китай, что связано с празднованием в этой стране новогодних праздников.

Как сообщали Українськi Новини, риск заразиться коронавирусом через посылку из Китая минимальный.

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