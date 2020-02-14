"Новая почта" не будет останавливать отправки в\из Китая

В то время, как "Укрпочта" в связи с сокращением авиарейсов в Китай на неопределенный срок, приостановила прием всех видов отправлений в эту страну, компания экспресс-доставки "Новая Почта" не планирует приостанавливать доставку почтовых отправлений в/из Китая из-за коронавируса Covid-19.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Новая Почта Интернешнл" не планирует приостанавливать доставки в/из Китая. Что касается посылок из Китая, они доставляются в обычном режиме", - сказали в компании.

В то же время отправления из Украины в Китай со стороны "Новой Почты" доставляются в обычном режиме, но локальная доставка в пределах самого Китая может осуществляться с задержками.

Это связано с ограничениями работы китайских компаний из-за коронавируса.

Компания отметила, что пока трудно проанализировать, повлиял ли коронавирус на объемы посылок из Китая.

При этом в январе-феврале обычно сокращается количество посылок из Китай, что связано с празднованием в этой стране новогодних праздников.

Как сообщали Українськi Новини, риск заразиться коронавирусом через посылку из Китая минимальный.