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26 октября 2019, суббота, 14:14 97
Происшествия 2019-10-26T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области из цистерны вытек азот

В Днепропетровской области из цистерны вытек азот

Азот, Утечка азота

Вечером 25 октября в Днепропетровской области из-за неисправного клапана в автоцистерне произошла утечка азота. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, около 22:00 они получили информацию об утечке азота вблизи города Павлоград. Сообщалось, что утечка произошла из-за неисправного клапана емкости, находящейся на автомобиле КамАЗ.

В 22:37 спасатели совместно с водителем автомобиля устранили неисправность избыточного клапана и устранили испарение азота. В результате чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших не было, угроз окружающей среде нет.

На месте работало девять спасателей и две единицы техники.

Напомним, что ранее под Ивано-Франковском перевернулся бензовоз с горючим: водитель травмирован, топливо разлилось.

Ранее в Черкассах на предприятии вылилось 9 килограммов ртути.

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