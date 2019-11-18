128 ударов ножом и подрыв многоэтажки: мужчина из Павлограда приговорен к пожизненному

Днипровский апелляционный суд изменил обвинительный приговор с 15 лет лишения свободы на пожизненное заключение мужчине, убившему женщину и устроившему взрыв в многоэтажном доме в Павлограде (Днепропетровская область) в сентябре 2016 года.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области, передают Українські Новини.

Мужчина убил свою жену, нанеся 128 ударов ножом, украл деньги и включил газ в квартире. В результате 18 сентября 2016 года в 5-этажном доме Павлограда произошел взрыв, огнем были повреждены 3 квартиры.

Таким способом он скрывал следы преступления. Изначально мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Українські Новини, ранее суд приговорил к пожизненному заключению бывшего школьника, убившего мужчину, ребенка и ранившего беременную женщину в Днепропетровской области в марте 2018 года. Также возле Павлограда 4 человека погибли от угарного газа, среди них ребенок.