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14 февраля 2020, пятница, 12:56 3603
Общество 2020-02-14T12:58:10+02:00
Українські Новини
Не митингом единым: опубликованы новые фото молодого Гончарука в парике и с женщинами

Не митингом единым: опубликованы новые фото молодого Гончарука в парике и с женщинами

Таня Войтюк
Алексей Гончарук, Фото, Кабмин, Курьезы
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук

До того, как сделать карьеру премьер-министра Украины, Алексей Гончарук принимал участие в митингах и в массовке на телеканале "Интер". На этот раз в сети разместили ряд архивных фото с молодым Гончаруком, отдыхающим в ночном клубе с женщинами, сообщает "Страна".

Снимки с молодым премьер-министром опубликовал Telegram-канал "Темный рыцарь".

На фотографиях Гончарук веселится в окружении девушек, принимает участие в застольях, веселит публику с париком на голове, участвуя в конкурсах на свадьбах, а также танцует. Отметим, что еще в молодости он отдавал предпочтение классике: носил рубашки, брюки и костюм-тройку.

Несмотря на то, что фотографии были сделаны как минимум лет 10 назад, на всех снимках у Алексея - живая мимика и открытые позы.

Алексей Гончарук. Фото: t.me/dark_kАлексей Гончарук. Фото: t.me/dark_k

Алексей Гончарук в перчатках. Фото: t.me/dark_kАлексей Гончарук в перчатках. Фото: t.me/dark_k

Алексей Гончарук на застолье. Фото: t.me/dark_kАлексей Гончарук на застолье. Фото: t.me/dark_k

Алексей Гончарук за столом. Фото: t.me/dark_kАлексей Гончарук за столом. Фото: t.me/dark_k

Алексей Гончарук на свадьбе. Фото: t.me/dark_kАлексей Гончарук на свадьбе. Фото: t.me/dark_k

Как сообщали Українські Новини, Гончарук пообещал скоро отчитаться об итогах первых месяцев работы Кабмина.

Тем временем зарплата Гончарука за январь получилась больше президентских окладов.

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