"Засветился" в массовке на шоу и митинговал: в сети появились архивные видео с Гончаруком

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук задолго до того, как стал главой правительства, был замечен в шоу "Про життя" на телеканале "Интер" в 2012 году в роли массовки. "Страна" попросила главу Кабмина прокомментировать свое участие в шоу.

Так, Гончарук отказал журналистам издания в комментарии касательно ролика с его участием.

"До свидания", - сказал премьер-министр журналисту в ответ на просьбу прокомментировать ролик.

Отмечается, что Гончарук засветился в выпуске шоу "Про життя" №18. Ведущим передачи был Андрей Пальчевский. В ходе ток-шоу обсуждалась история 22-летнего Влада Валова, который прыгнул в Днепр с высоты более 50 метров и остался инвалидом. Запись передачи до сих пор можно найти на YouTube-канале Пальчевского.

https://www.youtube.com/watch?v=xLB8tK3BbM8#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

А в 2013 году Гончарук засветился в новостном сюжете "5 канала" в качестве участника акции протеста обманутых инвесторов у здания Администрации президента. Тогда около ста человек митинговали под АП с зонтиками - в знак того, что у них нет крыши над головой.

Гончарук даже дал комментарий журналисту, заявив о масштабности проблемы. Этот ролик также доступен в YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=9KRymx2rp-k#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, Гончарук пообещал скоро отчитаться об итогах первых месяцев работы Кабмина.

Тем временем зарплата Гончарука за январь получилась больше президентских окладов.