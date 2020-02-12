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12 февраля 2020, среда, 21:44 76
Общество 2020-02-12T21:53:56+02:00
Українські Новини
"Засветился" в массовке на шоу и митинговал: в сети появились архивные видео с Гончаруком

"Засветился" в массовке на шоу и митинговал: в сети появились архивные видео с Гончаруком

Анна Рудык
Кабмин, Телеканал Интер, Курьезы, Алексей Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук задолго до того, как стал главой правительства, был замечен в шоу "Про життя" на телеканале "Интер" в 2012 году в роли массовки. "Страна" попросила главу Кабмина прокомментировать свое участие в шоу.

Так, Гончарук отказал журналистам издания в комментарии касательно ролика с его участием.

"До свидания", - сказал премьер-министр журналисту в ответ на просьбу прокомментировать ролик. 

Отмечается, что Гончарук засветился в выпуске шоу "Про життя" №18. Ведущим передачи был Андрей Пальчевский. В ходе ток-шоу обсуждалась история 22-летнего Влада Валова, который прыгнул в Днепр с высоты более 50 метров и остался инвалидом. Запись передачи до сих пор можно найти на YouTube-канале Пальчевского.  

А в 2013 году Гончарук засветился в новостном сюжете "5 канала" в качестве участника акции протеста обманутых инвесторов у здания Администрации президента. Тогда около ста человек митинговали под АП с зонтиками - в знак того, что у них нет крыши над головой.

Гончарук даже дал комментарий журналисту, заявив о масштабности проблемы. Этот ролик также доступен в YouTube.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук пообещал скоро отчитаться об итогах первых месяцев работы Кабмина.

Тем временем зарплата Гончарука за январь получилась больше президентских окладов.

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