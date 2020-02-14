После траканов "Нефтегаз" взялся за травлю грызунов

Филиал Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" "Нефтегазобслуживание" договорился с коммунальным предприятием "Профдезинфекция" Киевской городской государственной администрации о предоставлении услуг по уничтожению грызунов за 19,5 тыс. гривен (с НДС). Об этом свидетельствует отчет о заключенном договоре в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини. Согласно ему, КП обязуется осуществить 5 сессий услуги по уничтожению грызунов в зданиях и помещениях "Нефтегаза". Исполнитель должен предоставлять заказчику отчет об объемах и стоимости фактически выполненных услуг. Срок предоставления услуг - до 31 декабря 2020 года. Как сообщали Українськi Новини, ранее "Нефтегаз" начал бороться с тараканами. Тем временем Кабмин проведет аудиторскую проверку "Нефтегазу".