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14 февраля 2020, пятница, 12:15 178
Экономика 2020-02-14T12:15:51+02:00
Українські Новини
После траканов "Нефтегаз" взялся за травлю грызунов

После траканов "Нефтегаз" взялся за травлю грызунов

Елена Литвин
Нефтегаз, Тендер, травля, Грызун
Крыса. Фото: pixabay.com
Крыса. Фото: pixabay.com

Филиал Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" "Нефтегазобслуживание" договорился с коммунальным предприятием "Профдезинфекция" Киевской городской государственной администрации о предоставлении услуг по уничтожению грызунов за 19,5 тыс. гривен (с НДС).

Об этом свидетельствует отчет о заключенном договоре в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно ему, КП обязуется осуществить 5 сессий услуги по уничтожению грызунов в зданиях и помещениях "Нефтегаза".

Исполнитель должен предоставлять заказчику отчет об объемах и стоимости фактически выполненных услуг.

Срок предоставления услуг - до 31 декабря 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Нефтегаз" начал бороться с тараканами.

Тем временем Кабмин проведет аудиторскую проверку "Нефтегазу".

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