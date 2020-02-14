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14 февраля 2020, пятница, 10:33 68
Общество 2020-02-14T10:35:24+02:00
Українські Новини
Свинарчук со спутницей засветились на шоу Cirque du Soleil в Киеве

Свинарчук со спутницей засветились на шоу Cirque du Soleil в Киеве

Елизавета Кесельман
Свинарчук-Гладковский, Дело Гладковского, Чиновники, Совет национальной безопасности и обороны
Свинарчук и Ярмолюк.Фото: Страна.юа
Свинарчук и Ярмолюк.Фото: Страна.юа

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, фигурант по делу в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации, а также близкий друг и соратник экс-президента Петра Порошенка Олег Гладковский( ранее Свинарчук) засветился со своей спутницей в Киеве на одном из известнейших мировых шоу. Об этом передает Страна.юа.

Отмечается, что скандального чиновника заметили в 7-мряду, в vip-секторе. На представление он пришел в компании Илоны Ярмолюк.

О культурном досуге друга Порошенко написал Telegram-канал "Политика Страны".

"А вот и фото Гладковского на цирковом представлении. Он туда пошёл вместе с Илоной Ярмолюк - блондинкой, с которой он сейчас состоит в отношениях ("Страна" публиковала видео с их отдыха в Испании)", - сказано в сообщении канала.

Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало 17 октября бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

Также в конце августа НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен. НАБУ не удавалось установить местонахождение Гладковского.

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