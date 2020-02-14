подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Львы буду эмоциональными, а Близнецов ждет сюрприз — любовный гороскоп на День святого Валентина
14 февраля 2020, пятница, 05:25 250 Инфографика
Lifestyle 2020-02-14T05:25:02+02:00
Українські Новини
Львы буду эмоциональными, а Близнецов ждет сюрприз — любовный гороскоп на День святого Валентина

Львы буду эмоциональными, а Близнецов ждет сюрприз — любовный гороскоп на День святого Валентина

Елена Новикова
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, День Святого Валентина, гороскоп на каждый день
Любовь. Фото: pixabay
Любовь. Фото: pixabay

Сегодня, 14 февраля, влюбленные отмечают День святого Валентина. В этот праздник в отношениях всех пар царит гармония и мир. Но астрологи предупреждают, что даже в День всех влюбленных представители некоторых знаков зодиака могут нарваться на конфликт со соими вторыми половинками. Подробнее о том, кого ждет ссора, а кто встретит свою любовь в пятницу, 14 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день второй половинке Овнов придется несладко, ведь поведение Овнов будет очень сложно предсказать. Звезды советуют постараться сделать все возможное для того, чтобы у второй половинки не возникало неприятного чувства от общения. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам не следует сидеть дома, если они хотят встретить человека своей мечты. Также звезды советуют ослепительно улыбаться и строить глазки всем симпатичным представителям противоположного пола. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день вторая половинка преподнесет Близнецам приятный сюрприз. А для Близнецов, которые не состоят в отношениях, день будет неудачным для знакомств. 

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день любимому человеку придется прорываться через плохое настроение и холодность Раков. Если отношения дороги, то звезды советуют сделать шаг навстречу своей половинке. 

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львы будут очень эмоциональными и энергичными. Это очень удивит вторую пловинку Львов, но также и очень порадует.  

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день второй половинке Дев может не хватить слов для того, чтобы выразить всю степень свей любви. Но своими поступками и жестами любимый человек сможет доказать серьезность своих чувств. 

Весы (23 сентября – 22 октября) 

Для того, чтобы избежать ссоры в пятницу, звезды советуют Весам вести себя немного проще к второй половинке. Не стоит всячески подчеркивать свое превосходство перед любимым человеком, ведь это его ранит. 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионы могут почувствовать, что они совсем разные со своей второй половинкой. Но звезды советют вспомнить поговорку о том, что противоположности притягиваются. Воспринимайте друг друга такими, какие есть и не пытайтесь перекраивать. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам устроить романтическую прогулку с второй половинкой, которая плавно перетечет в совместный ужин. В этот день Стрельцы также почувствуют, что их отношения с любимым человеком стали глубже и крепче. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

Днем у Козерогов не будет хватать времени даже на себя. Потому о личной жизни лучше забыть до самого позднего вечера. Но любимый человек не обидится на это, а наоборот вечером вознаградит Козерогов за их трудолюбие. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям посвятить этот день второй половинке. Ведь любимому человеку давно не хватает внимания Водолеев.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день звезды советуют Рыбам отправиться на совместный шопинг с любимым человеком. В этот день покупки принесут удовольствие и Рыбам, и их второй половинке. 

Как сообщали Українські Новини, 14 февраля астрологи советуют покупать изделия из драгоценных камней, цветы в горшках и книги.

Также ранее сообщалось о том, как зарегистрировать брак за один день.

Больше новостей о: астрологический прогноз советы астрологов Гороскоп День Святого Валентина гороскоп на каждый день

Весы получат множество сюрпризов, а у Дев неудачны...
Что рекомендуют астрологи приобрести в День святог...
Золотые украшения и подарки для родных: что рекоме...
Шторм угомонится: в Украине будет сухо и тепло в Д...
Мендель в январе заработала больше Богдана, а Ермак – вообще ничего
"Киевтеплоэнерго" повысило тариф на тепло за январь на 5%
Новости
День рождения Коломойского. Епифаний отменил святого Валентина 07:00 Новости дня
"Секретный" опрос жителей ОРДЛО мог быть нацелен на оценку рейтингов Зеленского, что повлияет на политику в отношении этих территорий 06:18
НБУ укрепил гривну: курс валют на День влюбленных и выходные 06:00
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить 05:20
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек 08:08
Шквальный ветер с очередным похолоданием: прогноз погоды на четверг 23:00
Сытник получал деньги из оккупированного Крыма, - свидетель 09:28
больше новостей
Отдыхавший весь январь Холодницкий заработал 205 тысяч гривен 14:36
Самолет. Посадка.Фото: pixabay
Украина не вывезла своих граждан из пораженного коронавирусом Уханя, хотя это сделали даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея и Бангладеш 11:20
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
больше новостей
В Херсонской области планируется строительство городка для переселенцев из Крыма, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok