Львы буду эмоциональными, а Близнецов ждет сюрприз — любовный гороскоп на День святого Валентина

Сегодня, 14 февраля, влюбленные отмечают День святого Валентина. В этот праздник в отношениях всех пар царит гармония и мир. Но астрологи предупреждают, что даже в День всех влюбленных представители некоторых знаков зодиака могут нарваться на конфликт со соими вторыми половинками. Подробнее о том, кого ждет ссора, а кто встретит свою любовь в пятницу, 14 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день второй половинке Овнов придется несладко, ведь поведение Овнов будет очень сложно предсказать. Звезды советуют постараться сделать все возможное для того, чтобы у второй половинки не возникало неприятного чувства от общения.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам не следует сидеть дома, если они хотят встретить человека своей мечты. Также звезды советуют ослепительно улыбаться и строить глазки всем симпатичным представителям противоположного пола.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день вторая половинка преподнесет Близнецам приятный сюрприз. А для Близнецов, которые не состоят в отношениях, день будет неудачным для знакомств.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день любимому человеку придется прорываться через плохое настроение и холодность Раков. Если отношения дороги, то звезды советуют сделать шаг навстречу своей половинке.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львы будут очень эмоциональными и энергичными. Это очень удивит вторую пловинку Львов, но также и очень порадует.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день второй половинке Дев может не хватить слов для того, чтобы выразить всю степень свей любви. Но своими поступками и жестами любимый человек сможет доказать серьезность своих чувств.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Для того, чтобы избежать ссоры в пятницу, звезды советуют Весам вести себя немного проще к второй половинке. Не стоит всячески подчеркивать свое превосходство перед любимым человеком, ведь это его ранит.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионы могут почувствовать, что они совсем разные со своей второй половинкой. Но звезды советют вспомнить поговорку о том, что противоположности притягиваются. Воспринимайте друг друга такими, какие есть и не пытайтесь перекраивать.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам устроить романтическую прогулку с второй половинкой, которая плавно перетечет в совместный ужин. В этот день Стрельцы также почувствуют, что их отношения с любимым человеком стали глубже и крепче.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Днем у Козерогов не будет хватать времени даже на себя. Потому о личной жизни лучше забыть до самого позднего вечера. Но любимый человек не обидится на это, а наоборот вечером вознаградит Козерогов за их трудолюбие.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям посвятить этот день второй половинке. Ведь любимому человеку давно не хватает внимания Водолеев.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день звезды советуют Рыбам отправиться на совместный шопинг с любимым человеком. В этот день покупки принесут удовольствие и Рыбам, и их второй половинке.

Как сообщали Українські Новини, 14 февраля астрологи советуют покупать изделия из драгоценных камней, цветы в горшках и книги.

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