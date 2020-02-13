Что рекомендуют астрологи приобрести в День святого Валентина

Уже завтра во многих странах будут отмечать День святого Валентина. Одна их традиций этого праздника - обмен подарками. Кто-то покупает подарки заранее, а кто-то приобретает все в последний момент. Но для того, чтобы покупка была успешной, а подарок радовал, астрологи советуют прислушиваться в Лунному календарю. О том, что можно покупать, а что категорически запрещено в пятницу 14 февраля, расскажут Українські Новини.

В этот день убывающая Луна, 21 лунные сутки. астрологи рекомендуют покупать декоративную косметику, книги, цветы в горшках, одежду, изделия из драгоценных камней, фотоальбомы.

Патница будет неудачной для приобретения товаров повседневного пользования, изделий из серебра и бытовых средств для уборки дома.

Астрологи категорически запрещают покупать технические новинки, аксессуары для компьютера, обувь, офисные принадлежности и билеты на самолет.

Как сообщали Українські Новини, 13 февраля на любовном фронте у некоторых знаков произойдут изменения.

Также 13 февраля отмечают День забывчивого мужа и День радио.