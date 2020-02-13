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13 февраля 2020, четверг, 05:28 48 Инфографика
Lifestyle 2020-02-13T05:28:01+02:00
Українські Новини
Весы получат множество сюрпризов, а у Дев неудачный день для свиданий — любовный гороскоп на четверг

Весы получат множество сюрпризов, а у Дев неудачный день для свиданий — любовный гороскоп на четверг

Елена Новикова
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, День Святого Валентина, гороскоп на каждый день
Пара. Фото: pixabay
Пара. Фото: pixabay

Совсем скоро во многих сранах будут праздновать День святого Валентина. В этот праздник исчезают любые ссоры и разногласия в парах. Но в остальные дни также важно работать над отношениями. О том, как сохранить гармонию в отношениях и избежать ссор в четверг, 13 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день семейным Овнам звезды не рекомендуют совместные поездки в автомобиле с второй половинкой. Есть риск, что такая поездка приведет к серьезной ссоре. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

В четверг Тельцы случайно могут обидеть любимого человека. Если вторая половинка сразу же скажет о своих чувствах, то все можно будет исправить. Если не скажет, то есть риск, что последствия этой обиды станут долгосрочными.  

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В четверг любимому человеку будет трудно отпустить Близнецов от себя на большое расстояние. Потому звезды советуют посвятить этот день своей второй половинке. 

Рак (21 июня – 22 июля)

В четверг Раки наконец смогут удебиться подходит ли главный претендент на то, чтобы занять место в сердце Раков.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львы будут очень раздражительными. Звезды советуют постараться держать себя в руках для того, чтобы эта раздражительность не привела к ссоре.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам сходить на романтическое свидание или на небольшую прогулку со своей второй половинкой. Для Дев, которые не состоят в отношениях, день будет недачным для знакомств. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

В четверг Весов ждет множество небольших, но приятных сюрпризов. А вот чего-то значительного в четверг можно не ожидать. Звезды советуют радоваться мелочам. 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В четверг второй половинке захочется чем-то порадовать Скорпионов. Но задача окажется не из простых, ведь Скорпионам все будет не нравиться в этот день. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день второй половинке покажется, что Стрельцы лучше, чем есть на самом деле. Но уже завтра это пройдет. Звезды советуют приготовиться к этому. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

В четверг любимому человеку не захочется проводить много времени в компании Козерогов. Звезды советуют не навязываться любимому человеку, а постараться войти в его положение. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям в четверг сделать приятное своей второй половинке. Для Водолеев, которые не состоят в отношениях, день будет удачным для знакомств и свиданий. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В четверг вторая половинка начнет предъявлять претензии Рыбам. Звезды советуют постараться убедить любимого человека в его неправоте. Тем более, что это будет не особо сложно сделать.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 13 февраля, астрологи советуют покупать украшения из красного и белого золота и подарки для родных и близких.

Ранее сообщалось о том, какие приложения помогут найти пару на День святого Валентина.

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