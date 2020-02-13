Весы получат множество сюрпризов, а у Дев неудачный день для свиданий — любовный гороскоп на четверг

Совсем скоро во многих сранах будут праздновать День святого Валентина. В этот праздник исчезают любые ссоры и разногласия в парах. Но в остальные дни также важно работать над отношениями. О том, как сохранить гармонию в отношениях и избежать ссор в четверг, 13 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день семейным Овнам звезды не рекомендуют совместные поездки в автомобиле с второй половинкой. Есть риск, что такая поездка приведет к серьезной ссоре.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В четверг Тельцы случайно могут обидеть любимого человека. Если вторая половинка сразу же скажет о своих чувствах, то все можно будет исправить. Если не скажет, то есть риск, что последствия этой обиды станут долгосрочными.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В четверг любимому человеку будет трудно отпустить Близнецов от себя на большое расстояние. Потому звезды советуют посвятить этот день своей второй половинке.

Рак (21 июня – 22 июля)

В четверг Раки наконец смогут удебиться подходит ли главный претендент на то, чтобы занять место в сердце Раков.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львы будут очень раздражительными. Звезды советуют постараться держать себя в руках для того, чтобы эта раздражительность не привела к ссоре.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам сходить на романтическое свидание или на небольшую прогулку со своей второй половинкой. Для Дев, которые не состоят в отношениях, день будет недачным для знакомств.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В четверг Весов ждет множество небольших, но приятных сюрпризов. А вот чего-то значительного в четверг можно не ожидать. Звезды советуют радоваться мелочам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В четверг второй половинке захочется чем-то порадовать Скорпионов. Но задача окажется не из простых, ведь Скорпионам все будет не нравиться в этот день.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день второй половинке покажется, что Стрельцы лучше, чем есть на самом деле. Но уже завтра это пройдет. Звезды советуют приготовиться к этому.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В четверг любимому человеку не захочется проводить много времени в компании Козерогов. Звезды советуют не навязываться любимому человеку, а постараться войти в его положение.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям в четверг сделать приятное своей второй половинке. Для Водолеев, которые не состоят в отношениях, день будет удачным для знакомств и свиданий.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В четверг вторая половинка начнет предъявлять претензии Рыбам. Звезды советуют постараться убедить любимого человека в его неправоте. Тем более, что это будет не особо сложно сделать.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 13 февраля, астрологи советуют покупать украшения из красного и белого золота и подарки для родных и близких.

Ранее сообщалось о том, какие приложения помогут найти пару на День святого Валентина.