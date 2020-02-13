Всемирный день радио и День забывчивого мужа: что празднуют в мире 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, отмечают Всемирный день радио и День рождения кинокамеры. 13 февраля - День забывчивого мужа В Армении отмечают 13 февраля Национальный праздник Терендез (Трндез). Неофициально сегодня День ярких взлетов, День без негатива и глупых мыслей, День попыток написать свое стихотворение, а также День откровенностей и День забывчивого мужа. В этот день почитается память святителя Никиты, Затворника Печерского. В народе святой Никита почитается как охранник от пожаров, молний и засухи. Наши предки заметили: если днем 13 февраля появится иней, то снега в ночь на четырнадцатое не будет, а если снег все же выпадал, готовились к оттепели. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не превратится в буран. Именины отмечают: Беатрис Виктор Иван Илья Кир Никита Юлиан Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 11 февраля, в Украине днем 0...+6 градусов, ночью -5...+4 градус. Пости по всей территории Украины снег с дождем. Ветер 7-12 м\/с. Курс валют По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 7,30 коп. и составляет 24,4966 UAH\/USD. Курс гривны к евро на 11 февраля установлен на уровне 26,7246 UAH\/EUR. Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.