Всемирный день радио и День забывчивого мужа: что празднуют в мире 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, отмечают Всемирный день радио и День рождения кинокамеры.

13 февраля - День забывчивого мужа

В Армении отмечают 13 февраля Национальный праздник Терендез (Трндез).

Неофициально сегодня День ярких взлетов, День без негатива и глупых мыслей, День попыток написать свое стихотворение, а также День откровенностей и День забывчивого мужа.

В этот день почитается память святителя Никиты, Затворника Печерского.

В народе святой Никита почитается как охранник от пожаров, молний и засухи. Наши предки заметили: если днем 13 февраля появится иней, то снега в ночь на четырнадцатое не будет, а если снег все же выпадал, готовились к оттепели. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не превратится в буран.

Именины отмечают:

Беатрис

Виктор

Иван

Илья

Кир

Никита

Юлиан

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 11 февраля, в Украине днем 0...+6 градусов, ночью -5...+4 градус. Пости по всей территории Украины снег с дождем. Ветер 7-12 м/с.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 7,30 коп. и составляет 24,4966 UAH/USD. Курс гривны к евро на 11 февраля установлен на уровне 26,7246 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.