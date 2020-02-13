Коломойский отпразднует день рождения в Киеве "котлетной вечеринкой", - СМИ

Сегодня, 13 февраля, олигарху Игорю Коломойскому исполнилось 57 лет. Коломойский отпразднует свой день рождения в Днепре, в кругу семьи, однако на выходных закатит вечеринку и в Киеве. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники.

Собеседник интернет-издания рассказал о "котлетных вечеринках" Игоря Коломойского и что на них происходит.

"Котлетная вечеринка - это как альтернативная ситуационная комната. Место, где принимаются важные государственные решения и строятся большие планы. Или святая святых - кухня. Коломойский там вербует людей. Или унижает тех, кого уже завербовал. Через эти его гастро-вечеринки прошел уже почти весь украинский бомонд", - рассказал он.

Главная ценность этих встреч - публика и разговоры, которые ведутся за этим столом.



"Кости моют всем и по-всякому. Самые популярные темы - кто с кем спит, кто кого бросил, кто с кем сошелся, и кто на кого подал в суд. За столом говорит в основном Коломойский, а иногда еще и мил-человек (приходящий). Все остальные поддакивают, подхихикивают, кивают, а если даже в душе не согласны, то помалкивают. Задача присутствующих - снабжать стол свежими сплетнями и анекдотами. За это, впрочем, их и кормят. Никто не возражает олигарху, а при малейшем намеке он тут же смешивает с г@вном", - рассказывает очевидец.

На третьем выносе блюд и на пятой рюмке водки начинается любимое развлечение Коломойского - звонки.



"Это показательно-унизительная форма общения с выбранной жертвой при зрителях. Олигарх набирает по телефону по громкой связи известного политика, журналиста, предварительно показывая гостям жест "тихо", как бы призывая их в тайные слушатели, и начинает исполнять. Он самоутверждается в такие минуты, демонстрируя своим гостям и мил-человеку (приходящему), как дерзко и самоуверенно он может ставить на место и подшучивать над известными людьми", - говорит один из гостей Коломойского.

Также собеседник рассказал, как Коломойский вербует людей.

"Мил-человеки - народные депутаты, будущие губернаторы или топ-чиновники, а также криминальные авторитеты проходят своеобразную гастро-вербовку на таких посиделках. Новый гость вместе с вниманием олигарха чувствует резкий карьерный рост. Согласитесь, не каждый же день с олигархом хлеб преломляешь, а тут такая степень доверия", - объясняет близкий к Коломойскому источник.



И упрочняет: это психологический прием олигарха, который пусть хоть на время, но делает человека эмоционально зависимым, создает видимость дружбы с большим человеком, дает ему право звонить по вечерам, интересоваться, как дела, как семья, как дети.



"Следом за такими звонками начинаются вопросы, а после уже и указания. И человеку вроде как бы неудобно отказать поначалу, ведь вместе же котлеты ели. А потом он начинает просто подминать мил-человека под себя", - рассказывает источник "Страны".



Как сообщали Українські Новини, многомиллиардные долги Коломойского признаны недействительными, но Приватбанк хочет обжаловать решение суда.



Тем временем, в Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского.





