подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
13 февраля 2020, четверг, 22:50 530
Общество 2020-02-13T22:52:08+02:00
Українські Новини
Коломойский отпразднует день рождения в Киеве "котлетной вечеринкой", - СМИ

Коломойский отпразднует день рождения в Киеве "котлетной вечеринкой", - СМИ

Валерия Драгомирова
День рождения, Киев, Вечеринка, Котлетная вечеринка, Игорь Коломойский
Игорь Коломойский. Фото: glavcom.ua
Игорь Коломойский. Фото: glavcom.ua

Сегодня, 13 февраля, олигарху Игорю Коломойскому исполнилось 57 лет. Коломойский отпразднует свой день рождения в Днепре, в кругу семьи, однако на выходных закатит вечеринку и в Киеве. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники.

Собеседник интернет-издания рассказал о "котлетных вечеринках" Игоря Коломойского и что на них происходит.

"Котлетная вечеринка - это как альтернативная ситуационная комната. Место, где принимаются важные государственные решения и строятся большие планы. Или святая святых - кухня. Коломойский там вербует людей. Или унижает тех, кого уже завербовал. Через эти его гастро-вечеринки прошел уже почти весь украинский бомонд", - рассказал он.

Главная ценность этих встреч - публика и разговоры, которые ведутся за этим столом.


"Кости моют всем и по-всякому. Самые популярные темы - кто с кем спит, кто кого бросил, кто с кем сошелся, и кто на кого подал в суд. За столом говорит в основном Коломойский, а иногда еще и мил-человек (приходящий). Все остальные поддакивают, подхихикивают, кивают, а если даже в душе не согласны, то помалкивают. Задача присутствующих - снабжать стол свежими сплетнями и анекдотами. За это, впрочем, их и кормят. Никто не возражает олигарху, а при малейшем намеке он тут же смешивает с г@вном", - рассказывает очевидец.

На третьем выносе блюд и на пятой рюмке водки начинается любимое развлечение Коломойского - звонки.

"Это показательно-унизительная форма общения с выбранной жертвой при зрителях. Олигарх набирает по телефону по громкой связи известного политика, журналиста, предварительно показывая гостям жест "тихо", как бы призывая их в тайные слушатели, и начинает исполнять. Он самоутверждается в такие минуты, демонстрируя своим гостям и мил-человеку (приходящему), как дерзко и самоуверенно он может ставить на место и подшучивать над известными людьми",  - говорит один из гостей Коломойского.

Также собеседник рассказал, как Коломойский вербует людей.

"Мил-человеки - народные депутаты, будущие губернаторы или топ-чиновники, а также криминальные авторитеты проходят своеобразную гастро-вербовку на таких посиделках. Новый гость вместе с вниманием олигарха чувствует резкий карьерный рост. Согласитесь, не каждый же день с олигархом хлеб преломляешь, а тут такая степень доверия", - объясняет близкий к Коломойскому источник.

И упрочняет: это психологический прием олигарха, который пусть хоть на время, но делает человека эмоционально зависимым, создает видимость дружбы с большим человеком, дает ему право звонить по вечерам, интересоваться, как дела, как семья, как дети.

"Следом за такими звонками начинаются вопросы, а после уже и указания. И человеку вроде как бы неудобно отказать поначалу, ведь вместе же котлеты ели. А потом он начинает просто подминать мил-человека под себя", - рассказывает источник "Страны".

Как сообщали Українські Новини, многомиллиардные долги Коломойского признаны недействительными, но Приватбанк хочет обжаловать решение суда.

Тем временем, в Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского.


Больше новостей о: День рождения Киев Вечеринка Котлетная вечеринка Игорь Коломойский

Сегодня Игорю Коломойскому исполняется 57 лет...
Отец убитого ребенка Соболев заявил о возможности ...
Нефедов заявил, что на порно-шоу De Sad девушки не...
Коломойский в Буковеле на Новый год сыграл главног...
Мендель в январе заработала больше Богдана, а Ермак – вообще ничего
"Киевтеплоэнерго" повысило тариф на тепло за январь на 5%
Новости
Коломойский отпразднует день рождения в Киеве "котлетной вечеринкой", - СМИ 22:50
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
В Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ, когда там был Зеленский, – Схемы 22:18
Незаконно построенный элеватор в Днепропетровской области.
В Одессе полицейские обокрали общество слепых, а под Днипром Toyota слетела с дороги и застряла в деревьях 21:28 Новости из регионов
Грымчаку продлили круглосуточный арест еще на два месяца 21:24
У экипажа прибывающего из Китая в Одессу судна нет подозрения на коронавирус, - Кабмин 21:06
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек 08:08
Шквальный ветер с очередным похолоданием: прогноз погоды на четверг 23:00
больше новостей
Самолет. Посадка.Фото: pixabay
Украина не вывезла своих граждан из пораженного коронавирусом Уханя, хотя это сделали даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея и Бангладеш 11:20
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
больше новостей
В Херсонской области планируется строительство городка для переселенцев из Крыма, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok