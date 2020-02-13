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13 февраля 2020, четверг, 21:06 15
Кабмин 2020-02-13T21:07:06+02:00
Українські Новини
У экипажа прибывающего из Китая в Одессу судна нет подозрения на коронавирус, - Кабмин

У экипажа прибывающего из Китая в Одессу судна нет подозрения на коронавирус, - Кабмин

Анна Рудык
Коронавирус, Кабмин, Судно, Коронавирус в Китае
Кабмин
Кабмин

У членов экипажа контейнерного судна CMA CGM URAL, прибывающего в четверг, 13 февраля, из Китая в порт Одессы, нет подозрения на коронавирус 2019-nCoV.

Об этом говориться в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українські Новини.

Представители транспортной компании CMA CGM Group сообщили, что были зафиксированы случаи заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) и приняты соответствующие меры, также ведется контроль за состоянием здоровья членов экипажа.

Отмечается, что судно вышло из последнего порта в Китае Шэкоу 16 января.

До прибытия в Украину судно заходило в порты в Египте, Ливане, Турции и Румынии, где все члены экипажа судна прошли проверку соответствующими службами на наличие у них признаков коронавируса, никакого подозрения не выявлено.

Подчеркивается, что эпидемическая ситуация на судне является благополучной, 14-дневный инкубационный период заболевания коронавирусом прошел, срок выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одессы составил 27 дней.

По прибытии судна в Одессу все члены экипажа пройдут соответствующий температурный скрининг и в случае подозрения будут направлены в специальные медицинские учреждения.

Также будут проведены лабораторные исследования и тест на коронавирус.

Санитарно-карантинные подразделения Министерства здравоохранения, которые работают в порту, отслеживают курс следования указанного судна и владеют информацией о состоянии здоровья членов экипажа.

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