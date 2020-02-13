Не оберег и не сувенир: зачем на Сретение освещают свечи

Праздник Сретения, который в Украине будут отмечать 15 февраля, известен как один из центральных христианских праздников года. По легенде, в этот день Дева Мария принесла в храм младенца Иисуса, в котором сразу признали пророка. Символом праздника является зажженная свеча. Люди верят, что она защищает от грома и приносит богатство.

Зачем святят свечи?

Ритуал освящения свечей на Сретение происходит в церкви сразу после литургии. В некоторых местах святят еще и воду. Над свечками читается особая молитва, потом они окропляются. Делается это для того, чтобы дома зажигать особую свечу во время личной молитвы, чтобы она помогла верующему стать ближе к богу.

Таким свечам приписывают магические свойства. Например, их зажигали, когда на улице бушевала гроза, чтобы уберечь жилище от попадания молнии. Эту традицию связывают с древними верованиями украинцев, которые объясняли молнию гневом Перуна (а позже – Ильи Пророка). Свеча должна была "отвести беду".

Сретенскую свечу зажигали возле умирающего человека, чтобы он не мучился и быстрее отошел в другой мир. Такую свечу зажигали во время тяжелых родов, чтобы помочь будущей матери.

Сразу после того, как люди возвращались из храма со свечой, они старались обойти все хозяйство, чтобы ни весеннее половодье, ни морозы не наделали беды. В народе до сих пор верят, что если на Сретение в храме воск накапает на руки, то это к счастью и богатству.

Священники не советуют хранить свечу как сувенир

Сегодня священники не советуют следовать древним полуязыческим обрядам и приписывать сретенским свечам "магические" свойства. Тем более ее не следует хранить как сувенир. При ней стоит молиться, ведь после Сретения наступает Великий пост — время смирения и очищения, и без молитвы при свече верующему человеку не обойтись.

Когда свеча использована до маленького огарка, ее не выбрасывают, а несут назад в церковь и отдают служителям – они собирают остатки воска и отправляют его на переплавку, чтобы сделать из него новые свечи.

Если человек находится в крайне бедственном положении и не может позволить себе несколько свечей, то будет достаточно одной. Особо нуждающиеся люди даже могут два раза подряд освящать одну и ту же свечу. Однако это скорее исключение.

Христианин должен понимать, что сретенская свеча не способна никого защитить или спасти. Она только приближает человека к богу с помощью его молитвы, веры и стараний.

Как сообщали Українські Новини, Великий пост у православных христиан начинается 2 марта.

До этого с 24 февраля по 1 марта украинцы гуляют Масленицу.