Когда отмечают Сретение Господне: традиции и приметы

15 февраля христиане восточного обряда отмечают один из двенадцати центральных праздников – Сретение Господне. В католической традиции празднование происходит раньше – 2 февраля.

История праздника

Сретение празднуют на 40 день после рождения Иисуса Хриса. В этот день Дева Мария впервые принесла младенца Христа в Иерусалимский храм, где он должен был пройти обряд посвящения. Там его впервые увидел проповедник Симеон, который сразу признал в младенце спасителя.

Праздник начали активно отмечать в конце IV века как завершение 40-дневного цикла после Богоявления. Позже Сретение стали рассматривать как самостоятельный праздник, символизирующий встречу младенца Иисуса с людьми. В народной традиции этот день считают днем встречи зимы с весной. О значении праздника говорит и его название. Слово "Сретение" означает "встреча".

Как празднуют Сретение

Это еще один праздник, во время которого можно святить воду. По целебной силе стретенская вода не уступает крещенской. Поэтому ею поят больных детей и промывают раны. Такую воду считали действенным средством от сглаза и колдовских чар, а так же оберегом на поле битвы, поэтому ею кропили воинов перед сражениями. В быту пасечники омывали ею ульи, а крестьяне – окропляли скот во время первого вееннего выгона.

В этот день в церквях освящали свечи, которые потом зажигали во время грозы. Считалось, что такая свеча способна защитить от попадания в дом молнии. Эти свечи должны были уберечь рожениц во время трудных родов, больных при припадках эпилепсии и во время предсмертной агонии.

Какие есть запреты на Сретение

Как и на любой другой крупный христианский праздник, на Сретение нельзя убирать, стирать, заниматься рукоделием и колоть дрова. Также нужно соблюдать чистоту духовную: воздержаться от конфликтов, не ругаться. Народная традиция также запрещает мыться в бане, потому что затопить баню – это большие приготовления, которых тоже нужно избегать.

На Сретение не рекомендовали отправляться в путешествие: погода в этот день обычно переменчивая, и в дальнюю дорогу лучше отправлять в другое время.

Приметы на Сретение

Если день теплый – год будет урожайным, если морозным и снежным – то ждать поздней и дождливой весны.

Если метель заметет дорогу – весна будет поздней.

Ветреная погода на Сретение – будет большой урожай яблок и груш.

Если в этот день солнце так и не появилось из-за туч – ждать суровых морозов. Если солнце все-таки появится, то можно ждать весну.

На Сретение особое внимание уделяли домашней птице. Кур начинали прикармливать овсом, приговаривая: "Корми кур овсом — летом будешь с яйцом". Также смотрели, как курица пьет. Если она напивается воды, значит, весна будет теплой и ранней.