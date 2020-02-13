Под Киевом в подвале многоэтажки нашли взрывчатку: жителей эвакуировали

Полиция эвакуировала 200 жителей дома в Белой Церкви Киевской области из-за тротила, найденного в подвале. Об этом сообщило управление Национальной полиции в Киевской области, передают Українські Новини.

Отмечается, что тротил обнаружен в подвале 5-этажного дома.

По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели, а поставка газа в дом была отключена работниками аварийной службы.

Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию тротила из подвального помещения.

Эвакуированы жители 70 квартир дома.

Как сообщали Українські Новини, 10 февраля полиция эвакуировала около 300 человек из-за сообщений о минировании одного из крупнейших во Львове ночных клубов на проспекте Черновола.

Также ранее сообщалось о том, что 29 декабря в Белой Церкви Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала пожар в отеле "Рось". Возгорание произошло на 6-м этаже 9-ти этажного отеля. 44 человека были эвакуированы. Пожар ликвидировали в 00:12.