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13 февраля 2020, четверг, 17:41 59
Силовые структуры 2020-02-13T17:41:02+02:00
Українські Новини
Владельцу Kyiv Food Market Бейлину продлили запрет выезжать за границу

Владельцу Kyiv Food Market Бейлину продлили запрет выезжать за границу

Валерия Драгомирова
Высший антикоррупционный суд, Запрет въезда, Kyiv Food Market, Михаил Бейлин
Михаил Бейлин. Фото: politeka
Михаил Бейлин. Фото: politeka

Высший антикоррупционный суд продлил запрет выезжать за границу до 5 марта Михаилу Бейлину - совладельцу Kyiv Food Market, в котором Президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

На Бейлина возложены такие обязательства: прибывать по первому требованию к следователю, который осуществляет досудебное расследование в данном уголовном производстве, прокурору, следственному судье и в суд, сообщать о смене места проживания и/или места работы, воздерживаться от общения с рядом лиц, сдать паспорт для выезда за границу.

Бейлин является подозреваемым в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом акционерного общества "Укрзализныця". Он проходит по делу бывшего депутата Верховной Рады Валерия Ищенко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд сменил меру пресечения Бейлину с домашнего ареста на личное обязательство.

Кроме того, суд арестовал имущество Бейлина.


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