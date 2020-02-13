Владельцу Kyiv Food Market Бейлину продлили запрет выезжать за границу

Высший антикоррупционный суд продлил запрет выезжать за границу до 5 марта Михаилу Бейлину - совладельцу Kyiv Food Market, в котором Президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон.Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.На Бейлина возложены такие обязательства: прибывать по первому требованию к следователю, который осуществляет досудебное расследование в данном уголовном производстве, прокурору, следственному судье и в суд, сообщать о смене места проживания и\/или места работы, воздерживаться от общения с рядом лиц, сдать паспорт для выезда за границу.Бейлин является подозреваемым в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом акционерного общества "Укрзализныця". Он проходит по делу бывшего депутата Верховной Рады Валерия Ищенко (фракция "Блок Петра Порошенко").Как сообщали Українськi Новини, ранее суд сменил меру пресечения Бейлину с домашнего ареста на личное обязательство.Кроме того, суд арестовал имущество Бейлина.