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13 февраля 2020, четверг, 16:56 13
Судебная власть 2020-02-13T16:57:07+02:00
Українські Новини
Суд разрешил экс-депутату Ищенко выезжать за пределы Киева

Суд разрешил экс-депутату Ищенко выезжать за пределы Киева

Анна Рудык
Укрзализныця, НАБУ, БПП, Валерий Ищенко
Валерий Ищенко. Фото: Украинская правда
Валерий Ищенко. Фото: Украинская правда

Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Валерию Ищенко, подозреваемому в завладении 20 млн гривен и покушении на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци", покидать без разрешения Киев и посещать помещения "Укрзализныци".

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Ищенко обязан прибывать к детективам Национального антикоррупционного бюро по первому требованию; сообщать детективам, прокурорам или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в данном уголовном производстве; сдать на хранение детективам бюро свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд.

Обязательства продлены до 5 марта.

При этом суд отменил запрет отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда и запрет воздерживаться от посещения любых помещений, принадлежащих акционерному обществу "Укрзализныця", кроме железнодорожных вокзалов.

Как сообщали Українськi Новини, суд отказал экс-депутату Рады Ищенко ограничить сроки ознакомления с материалами дела.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал Ищенко меру пресечения в виде личного обязательства до 6 февраля.

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