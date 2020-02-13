Топ-5 поездов Украины: "Укрзализниця" назвала самые популярные направления украинцев

Укрзализныце назвали самые популярные маршруты поездов в Украине по количеству перевезенных пассажиров. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает пресс-служба компании. Первая пятерка лидеров 2019 года выглядит таким образом: №45\/46 "Ужгород-Лисичанск" - 1 170 000 пассажиров №137\/138 "Хмельницкий-Лисичанск" - 1 040 000 пассажиров №121\/122 "Николаев-Ровно" - 816 тыс. пассажиров №69\/70 "Мариуполь-Львов" - 808 тыс. пассажиров №141\/142 "Львов-Бахмут"" - 777 тыс. пассажиров А тем временем, стал известен график движения поездов на 2019-2020 год: изменились маршруты и нумерации поездов. Также Українські Новини сообщали, что "Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020.