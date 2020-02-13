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13 февраля 2020, четверг, 16:47 29
Общество 2020-02-13T16:47:50+02:00
Українські Новини
Топ-5 поездов Украины: "Укрзализниця" назвала самые популярные направления украинцев

Топ-5 поездов Украины: "Укрзализниця" назвала самые популярные направления украинцев

Ольга Фандорина
Поезда, Рейтинг, Пассажирские перевозки, Укрзализниця
Рейтинг поездов Украины. Фото: Укрзализниця
Рейтинг поездов Украины. Фото: Укрзализниця

 Укрзализныце назвали самые популярные маршруты поездов в Украине по количеству перевезенных пассажиров. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает пресс-служба компании.

Первая пятерка лидеров 2019 года выглядит таким образом:

  • №45/46 "Ужгород-Лисичанск" - 1 170 000 пассажиров
  • №137/138 "Хмельницкий-Лисичанск" - 1 040 000 пассажиров
  • №121/122 "Николаев-Ровно" - 816 тыс. пассажиров
  • №69/70 "Мариуполь-Львов" - 808 тыс. пассажиров
  • №141/142 "Львов-Бахмут"" - 777 тыс. пассажиров

А тем временем, стал известен график движения поездов на 2019-2020 год: изменились маршруты и нумерации поездов.

Также Українські Новини сообщали, что "Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020.

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