Топ-5 поездов Украины: "Укрзализниця" назвала самые популярные направления украинцев

Укрзализныце назвали самые популярные маршруты поездов в Украине по количеству перевезенных пассажиров. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает пресс-служба компании.

Первая пятерка лидеров 2019 года выглядит таким образом:

№45/46 "Ужгород-Лисичанск" - 1 170 000 пассажиров

№137/138 "Хмельницкий-Лисичанск" - 1 040 000 пассажиров

№121/122 "Николаев-Ровно" - 816 тыс. пассажиров

№69/70 "Мариуполь-Львов" - 808 тыс. пассажиров

№141/142 "Львов-Бахмут"" - 777 тыс. пассажиров

А тем временем, стал известен график движения поездов на 2019-2020 год: изменились маршруты и нумерации поездов.

Также Українські Новини сообщали, что "Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020.