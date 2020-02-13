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13 февраля 2020, четверг, 16:25 26
Судебная власть 2020-02-13T16:36:51+02:00
Українські Новини
Дело Гандзюк: суд оставил Павловского под арестом

Дело Гандзюк: суд оставил Павловского под арестом

Елена Новикова
Арест, Николай Паламарчук, Апелляционный суд, Игорь Павловский, Убийство Катерины Гандзюк
Игор Павловский. Фото: Facebook Игор Павловский/slidstvo.info
Игор Павловский. Фото: Facebook Игор Павловский/slidstvo.info

Апелляционный суд оставил в силе арест без права внесения залога бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда Киева, которым Павловскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Указанное лицо подозревается в создании и управлении преступной организацией в Херсоне.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с соглашением о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Гандзюк.

Как сообщали Українськi Новини, 21 января суд арестовал Павловского до 4 марта.

Ранее, 20 января, правоохранители задержали Павловского.

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