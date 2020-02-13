Дело Гандзюк: суд оставил Павловского под арестом

Апелляционный суд оставил в силе арест без права внесения залога бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда Киева, которым Павловскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Указанное лицо подозревается в создании и управлении преступной организацией в Херсоне.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с соглашением о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Гандзюк.

Как сообщали Українськi Новини, 21 января суд арестовал Павловского до 4 марта.

Ранее, 20 января, правоохранители задержали Павловского.