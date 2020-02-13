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13 февраля 2020, четверг, 13:00 85
Внешняя политика 2020-02-13T13:01:24+02:00
Українські Новини
Совбез ООН проведет спецзаседание по ситуации на Донбассе

Совбез ООН проведет спецзаседание по ситуации на Донбассе

Надежда Комендантова
Совбез ООН, ООН, война на Донбассе, Донбасс
Совбез ООН. Фото 112.ua
Совбез ООН. Фото 112.ua

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины 20 февраля 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"20 февраля этого года по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что дискуссия, в которой примет участие министр иностранных дел Вадим Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что вчера появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседание Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.

По мнению МИДа, это ожидаемый трюк России, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов и формирование параллельных политических реальностей.

Подчеркивается, что украинская дипломатия готова к такому сценарию и представители Украины примут участие в обоих мероприятиях.

Украина намерена с высоких трибун ООН рассказать миру об усилиях Президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе, в частности в свете выполнения договоренностей саммита глав государств Нормандского формата 9 декабря 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, 9 декабря 2019 года состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже (Франция). Лидеры стран "нормандского формата" договорились о разведении сил и средств еще в 3 пунктах на Донбассе до марта 2020 года.

Тем временем, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заверяет, что идея возобновления подачи воды в Крым в обмен на отвод сил и средств боевиков на Донбассе - это личная позиция председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамия, которая никогда не обсуждалась между Украиной и Россией.

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