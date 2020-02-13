ВВС снимет сериал о жизни экоактивистки Грете Тунберг с ее участием

Коммерческое подразделение BBC, занимающаяся продакшеном фильмов и сериалов ВВС Studios заявило о том, что снимет документальный научный сериал о жизни и подростковом возрасте 17-летней эко-активистки Греты Тунберг, которая стала человеком года по версии американского журнала Time. Об этом передает ВВС Украина.

Отмечается, название сериала и когда он выйдет на экраны, пока не сообщается. Лента посвящена открытиям и научным доказательствам, связанных с изменениями климата.

"Сериал будет сопровождать международный" крестовый поход "Греты, который выводит ее на линию фронта изменений климата в наиболее удивительных местах на Земле - пока она изучает, что как можно ограничить климатические изменения и ущерб от них", - говорится в сообщении BBC Studios.

Кроме активистки, в сериале также снимутся разные эксперты и ученые в сфере климата.

В картине также изобразят процесс написания публичных речей Тунберг.

"Изменение климата - это, пожалуй, самая важная проблема нашей жизни. Поэтому основательный сериал, покажет научную сторону этого сложного явления, будет достаточно своевременным", - считает исполнительный продюсер BBC Studios Роб Лиддел.

Он добавил, что это "чрезвычайная привилегия" - снимать человека, которым восхищаются во всем мире и которая является одной из самых узнаваемых лиц на планете.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года, Тунберг номинирована на звания автора года Великобритании, благодаря своей книге "Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить".

Также 16 сентября юная активистка была удостоена высшей награды от Amnesty International, которую получила в Лондоне.