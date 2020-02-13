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  • ВВС снимет сериал о жизни экоактивистки Грете Тунберг с ее участием
13 февраля 2020, четверг, 11:54 38
Мир 2020-02-13T11:54:19+02:00
Українські Новини
ВВС снимет сериал о жизни экоактивистки Грете Тунберг с ее участием

ВВС снимет сериал о жизни экоактивистки Грете Тунберг с ее участием

Елизавета Кесельман
ВВС, Сериал, Климат, Экоактивистка, Грета Тунберг
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden

Коммерческое подразделение BBC, занимающаяся продакшеном фильмов и сериалов ВВС Studios заявило о том, что снимет документальный научный сериал о жизни и подростковом возрасте 17-летней эко-активистки Греты Тунберг, которая стала человеком года по версии американского журнала Time. Об этом передает ВВС Украина.

Отмечается, название сериала и когда он выйдет на экраны, пока не сообщается. Лента посвящена открытиям и научным доказательствам, связанных с изменениями климата.

"Сериал будет сопровождать международный" крестовый поход "Греты, который выводит ее на линию фронта изменений климата в наиболее удивительных местах на Земле - пока она изучает, что как можно ограничить климатические изменения и ущерб от них", - говорится в сообщении BBC Studios.

Кроме активистки, в сериале также снимутся разные эксперты и ученые в сфере климата.

В картине также изобразят процесс написания публичных речей Тунберг.

"Изменение климата - это, пожалуй, самая важная проблема нашей жизни. Поэтому основательный сериал, покажет научную сторону этого сложного явления, будет достаточно своевременным", - считает исполнительный продюсер BBC Studios Роб Лиддел.

Он добавил, что это "чрезвычайная привилегия" - снимать человека, которым восхищаются во всем мире и которая является одной из самых узнаваемых лиц на планете.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года, Тунберг номинирована на звания автора года Великобритании, благодаря своей книге "Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить".

Также 16 сентября юная активистка была удостоена высшей награды от Amnesty International, которую получила в Лондоне. 

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