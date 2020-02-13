В Одессу идет контейнеровоз из Китая с заболевшей командой

В четверг, 13 февраля, в Одессу прибудет контейнеровоз, который побывал в китайских портах, у шестерых членов команды была высокая температура. Об этом сообщает "Думская".

Контейнеровоз побывал в портах Египта, Ливии, Турции и Румынии. Тем не менее санитарно-карантинную службу одесского порта привели в повышенную готовность. Сразу после того как судно пришвартуется, будет проведен медицинский осмотр всех членов экипажа.

Сначала еще в море на борт судна поднимется одесский лоцман - он должен визуально оценить обстановку на судне и принять решение о дальнейших действиях. В случае опасности у него должен быть комплект спецодежды и респиратор. Кроме того, за шесть часов до прибытия порт Одессы капитан контейнеровоза должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.

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