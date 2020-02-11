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11 февраля 2020, вторник, 21:03 72
Политика 2020-02-11T21:04:21+02:00
Українські Новини
Эвакуация украинцев и карантин: что говорят в МОЗ Украины о коронавирусе

Эвакуация украинцев и карантин: что говорят в МОЗ Украины о коронавирусе

Таня Войтюк
Эвакуация, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Украинцы, Китай, Минздар, Зоряна Скалецкая
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В провинции Ухань находятся украинцы, которых 11 февраля должны были эвакуировать и поместить на карантин. Также по состоянию на 11 февраля Министерство здравоохранения Украины проверяет пять украинцев с подозрением на коронавирус.

О том, когда и как состоится эвакуация сообщает "Громадське".

Когда украинцев эвакуируют из провинции Ухань?

В провинции Ухань, по словам Министра здравоохранения Скалецкой, есть около 80 украинцев. 51 из них согласились на эвакуацию. Предварительно их планировали вывезти 11 февраля, но из-за неготовности страны принимать своих граждан и организовывать карантин, эвакуацию перенесли.

"Спешка и принятие решений без изучения и без гарантий для всех 40 млн украинцев может быть опасным", — отметила Скалецкая. По словам министра, как только будут выводы эпидемиологов, специалистов, что заведение готово и безопасно, только тогда его определят как место эвакуации.

Как должна происходить эвакуация?

В Министерстве здравоохранения подготовили формы информированного согласия. Те, кто согласятся на эвакуацию и карантин, должны ее подписать. У команды рейса будут костюмы биологической защиты.

"Вся техника, все оборудование, которое будет использовано для этого процесса, пройдет дезинфекцию в усиленном режиме, уже через 3-4 часа такое транспортное средство или самолет можно использовать без каких-либо рисков", — сказал Игорь Кузин, и. о. генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины".

Перед вылетом украинцам дважды померяют температуру и предоставят обычные медицинские маски во время перелета. А члены экипажа и медики будут одеты в костюмы биологической защиты.

Эвакуированные украинцы не будут заходить в терминал аэропорта. Таможенники и пограничники будут проверять их у борта на свежем воздухе. Водители автобусов и экипажи самолетов будут в изоляции. Далее людей поместят на карантин.

Бригада экстренной медицинской помощи, которая будет лететь с эвакуированными, и в дальнейшем будет проводить медико-санитарное наблюдение за ними.

Что будет с теми, кто откажется эвакуироваться?

По словам Кузина, человеку откажут в вылете, "если он не дает согласие на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. И это является пунктом, который регулируется ст. 35 постановления Кабмина 893".

В каких заведениях эвакуированные будут находиться во время карантина?

Какие заведения выберут для карантина, в Минздраве еще решают. Накануне Кузин отметил, что это должны быть учреждения закрытого санаторного типа. Оба учреждения расположены на территории Киевской области.

В учреждениях должны проверить вентиляционные каналы, канализационные стоки, возможность охраны и соблюдения закрытого режима.

"Мы продумаем, как будет обеспечиваться питание, чтобы как можно меньше персонала было касательным", рассказала на брифинге Скалецкая.  

Сколько тест-систем для выявления вируса коронавируса?

В Украине есть 30 тест-систем. Ожидают еще полторы тысячи.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ раскрыли последние данные о числе зараженных коронавирусом.

Также эпидемиологи сообщили, что коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли.

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