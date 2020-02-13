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13 февраля 2020, четверг, 09:47 24
Азия 2020-02-13T09:48:14+02:00
Українські Новини
В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана

В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана

Таня Войтюк
извержение вулкана, Вулкан, Индонезия, Остров

В четверг, 13 февраля, трехкилометровый вулкан выпустил столп дыма и пепла из кратера на высоту 2 тысячи метров. Извержение вулкана Мерапи зафиксировано на острове Ява в центральной части Индонезии.

Об этом сообщает агенство "Синьхуа".

Отмечается, что трехкилометровый вулкан выпустил столп дыма и пепла из кратера на высоту 2 тысячи метров.

Гражданам запретили приближаться к его кратеру ближе, чем на 3 километра. Как сообщается, местные службы спасения приведены в состояние повышенной готовности.

Гора Мерапи расположена примерно в 28 километрах к северу от индонезийской провинции Джокьякарта с населением 2,4 миллиона человек и тысячами людей, живущих на склонах вулкана.

Вулканологи предупредили, что дальнейшие взрывы могут привести к обрушению лавового купола, вызывая скольжение пирокластики и других вулканических материалов.

Как сообщали Укараїнські Новини, в Эквадоре на острове Галапагос начал извергаться вулкан.

Также на Филиппинах из-за высокой активности вулкана эвакуированы тысячи человек.

Кроме того, в январе в Мексике проснулся один из крупнейших в мире вулканов.

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