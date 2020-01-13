В Эквадоре на острове Галапагос начал извергаться вулкан

В Эквадоре в воскресенье ночью, 12 января, у вулкана Ла-Кумбре на острове Фернандина на Галапагосских островах началось новое извержение с выделением газов и лавы. Ранее наблюдалось усиление сейсмической активности вулкана.

Об этом сообщает El Universo со ссылкой на данные Министерства окружающей среды и Национального парка Галапагос.

Последнее извержение было зафиксировано 17 июня. 2018 года.

"На острове Фернандина нет населения. Извержения вулканов - это естественные процессы, которые привели к возникновению островов", - сообщал министр окружающей среды Рауль Ледесма в Twitter.

Отмечается, что это один из самых молодых островов архипелага. Его экологическая ценность очень высока, потому что в его экосистемах обитают такие уникальные виды, как наземные и морские игуаны, змеи, эндемичные крысы, нелетающие бакланы, пингвины и другие.

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Как сообщали Українські Новини, на Филиппинах из-за высокой активности вулкана эвакуированы тысячи человек.

Кроме того, в январе в Мексике проснулся один из крупнейших в мире вулканов.