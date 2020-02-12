подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
12 февраля 2020, среда, 23:50 367
Судебная власть 2020-02-12T23:50:57+02:00
Українські Новини
ГБР допросило Парубия

ГБР допросило Парубия

Анна Рудык
Виктор Янукович, ГБР, Допрос, Андрей Парубий
Андрей Парубий
Андрей Парубий

Государственное бюро расследований допросило бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия по делу о возможном препятствовании им осуществлению избирательного права.

Об этом Парубий написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствовании избирательному праву" (статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время Парламентских выборов 2019 года", - написал он.

Он сравнил расследование ГБР с Зазеркальем, где правда и право расследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями.

"В чем же видится мое "препятствование"? Проявляется в том, что я, как Председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились ли одиозный соратник Януковича Клюев, а также Кузьмин и Шарий в Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно, - имеют ли они право участвовать в выборах", - отметил он.

Парубий написал, что Центральная избирательная комиссия их зарегистрировала кандидатами в народные депутаты и потом сняла их с регистрации.

Как сообщали Українськi Новини, Парубия подозревают в терроризме.

Ранее, 3 сентября, ГБР открыло дело по факту возможного препятствования Парубием осуществлению избирательного права.

Больше новостей о: Виктор Янукович ГБР Допрос Андрей Парубий

Зеленский обсудил с Меркель результаты "нормандско...
София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы З...
ГБР просит разрешить принудительно привести Пороше...
Добкин хочет повесить на Майдане Порошенко, Турчин...
Эвакуация украинцев из Уханя состоится тогда, когда не будет риска проникновения коронавируса в Украину, - Гончарук
Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия
Новости
ГБР допросило Парубия 23:50
Следующие первые выборы в ОТО будут проходить одновременно с местными, - ЦИК 23:25
Шквальный ветер с очередным похолоданием: прогноз погоды на четверг 23:00
Завтра аэропорт "Одесса" изменит график работы 22:36
В киевском метро женщина пыталась украсть пятилетнего мальчика 22:10
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
Снег с дождем и штормовыми ветрами атакуют: прогноз погоды на среду 21:00
больше новостей
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
больше новостей
София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok