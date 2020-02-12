ГБР допросило Парубия

Государственное бюро расследований допросило бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия по делу о возможном препятствовании им осуществлению избирательного права.

Об этом Парубий написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствовании избирательному праву" (статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время Парламентских выборов 2019 года", - написал он.

Он сравнил расследование ГБР с Зазеркальем, где правда и право расследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями.

"В чем же видится мое "препятствование"? Проявляется в том, что я, как Председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились ли одиозный соратник Януковича Клюев, а также Кузьмин и Шарий в Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно, - имеют ли они право участвовать в выборах", - отметил он.

Парубий написал, что Центральная избирательная комиссия их зарегистрировала кандидатами в народные депутаты и потом сняла их с регистрации.

Как сообщали Українськi Новини, Парубия подозревают в терроризме.

Ранее, 3 сентября, ГБР открыло дело по факту возможного препятствования Парубием осуществлению избирательного права.