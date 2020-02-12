Следующие первые выборы в ОТО будут проходить одновременно с местными, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия сообщила, что следующие первые выборы в объединенных общинах будут проходить одновременно с местными.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Согласно ему, комиссия внесла изменения в свое постановление от 29 ноября 2018 №234 "О Порядке назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей".

"В частности, изменениями предусмотрено, что в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются на дату очередных местных выборов", - сказано в нем.

По мнению докладчика члена ЦИК Павла Любченко, для такого решения комиссии есть основания.

Так, избранные на внеочередных местных выборах депутаты пробудут в своих полномочиях незначительный срок до вступления в силу нового избирательного кодекса, а на их выборы будет потрачено больше 35 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуги народа" проиграли по всей стране: итоговые результаты выборов в ОТО.

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