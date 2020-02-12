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12 февраля 2020, среда, 23:00 1725
Общество 2020-02-12T23:00:02+02:00
Українські Новини
Шквальный ветер с очередным похолоданием: прогноз погоды на четверг

Шквальный ветер с очередным похолоданием: прогноз погоды на четверг

Анна Рудык
Непогода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе, погода в Украине
Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

13 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

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