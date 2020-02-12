Шквальный ветер с очередным похолоданием: прогноз погоды на четверг

13 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов. В Карпатах небольшой снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов. В Моршине без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…-3 градуса. На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…+7 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов. Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму. Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.