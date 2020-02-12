Золотые украшения и подарки для родных: что рекомендуют астрологи приобрести в четверг

Для того, чтобы выбрать удачный подарок ко Дню святого Валентина, а также чтобы приобретенная вещь радовала еще очень долго, астрологи советуют обращать внимание на фазу Луны. О том, что лучше всего покупать, а что приобретать нежелательно в четверг, 13 февраля, расскажут Українські Новини.

В четверг будет убывающая Луна в знаке Весом. По советам астролога, день будет благоприятным для приобретение подарков для родителей, близких и друзей. Также в этот день рекомендуется покупать украшения из красного и белого золота.

Нежелательно в этот день покупать посуду и товары для повседневного пользования. Также не следует приобретать дорогостоящие товары для путешествия.

Астрологи категорически запрещают в четверг покупать изделия из дерева, камня и кости, пластика, пластмассы, а также часы и средства для утилизации отходов.

Как сообщали Українські Новини, 12 февраля отмечается Международный день брачных агентств и Международный день науки и гуманизма или День Дарвина (Darwin Day).

Также 12 февраля некоторые знаки зодиака могут встретить свою судьбу, а некоторые - поссориться со своей второй половинкой.