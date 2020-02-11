Приложения, с помощью которых можно найти пару ко Дню святого Валентина

Уже совем скоро во многих странах будут праздновать День святого Валентина. Но тем, кто не нашел себе пару на этот день, не стоит расстраиваться, ведь для таких случаев существуют мобильные приложения для знакомств. Подробнее о них расскажут Українські Новини.

Hater

От ненависти до любви один шаг. Это приложение подбирает пары, основываясь на том, чтобы оба партнера ненавидели одни и те же вещи. Сперва пользователь отвечает на вопросы о вещах, которые могут вызывать раздражение и только после этого ему подбирается пара.

Tinder

Это одно из самых известных и популярных приложений такого типа. Оно показывает людей, которые находятся поблизости. Пользователь выбирает человека, который ему понравился. Но возможность написать личное сообщение открывается только тогда, когда оба пользователя понравились друг другу.

Happn

Это приложение показывает пользователей, которые находятся в радиусе 250 метров. Пользователь ставит лайк и если ему поставят лайк в ответ, то можно уже договариваться о свидании. В приложении есть фильтры, которые помогут подобрать человека, который максимально подходит по разным параметрам.

Badoo

Принцип действия этого приложения похож на Tinder. Если два пользователя заинтересовались друг другом, то им приходит уведомление и они могут начать разговор.

В этот приложении можно найти не только человека для романтических отношений, а друга и просто человека для общения. Также в Badoo пользователи могут найти человека, который внешне на них.

Как сообщали Українські Новини, в Tinder создали "тревожную кнопку". С помощью этой функции пользователи могут вызвать полицию.

Ранее сообщалось о том, что в Китае запустили приложение, которое предупреждает о том, что зараженный коронавирусом человек находится рядом.