Работа в условиях режимных ограничений и надбавка за интенсивность труда: сколько заработал Милованов в январе

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова за январь составила 52 тыс. гривен, его заместителей - от 26 тыс. до 103 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Милованову в январе, составила 51 903 гривны, из которых должностной оклад составил 7 619 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 524 гривны, надбавка за интенсивность труда - 7 619 гривен, выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, - 34 779 гривен, индексация - 362 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 39 290 гривен, заместителей Тараса Высоцкого - 47 101 гривну, Светланы Панаиотиди - 53 021 гривну, Дмитрия Романовича - 26 022 гривны, заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 102 783 гривны, Сергея Николайчука - 30 861 гривну, Юлии Свириденко - 36 264 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Милованов задекларировал 10,721 млн гривен доходов за 2018 год.

Зарплата министра экономики Милованова за декабрь составила 222 тыс. гривен.