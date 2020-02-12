Тельцов ждет сюрприз, а у Львов будет удачный день для свиданий — любовный гороскоп на среду

Для того, чтобы наладить отношения, пресечь ссору на корню и хорошо отпраздновать День святого Валентина, астрологи советуют прислушиваться к звездам. Подробнее о том, какие изменения на личном фронте приготовили звезды на среду, 12 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В среду то, что раздражает Овнов во второй половинке, может сыграть решающую роль в решении совместной проблемы. Этот факт очень сильно повлияет на решение Овнов и переубедить их будет очень сложно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам следует ожидать приятный сюрприз от второй половинки. Именно это поспособствует тому, что весь день у Тельцов будет хорошее настроение.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам сделать перестановку в доме (квартире) со своей второй половинкой. Это поможет решить сразу несколько проблем и спустить свежую энергию в жилище.

Рак (21 июня – 22 июля)

В среду Раки, которые не состоят в отношениях, почувствуют прилив нежности к малознакомому человеку.

Лев (23 июля – 22 августа)

Этот день звезды советуют посвятить своей второй половинке и укреплению отношений. Для Львов, которые не состоят в отношениях, день будет не особо удачным для знакомств и свиданий.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам, которые не состоят в отношениях, звезды советуют пригласить на свидание человека, который давно нравится.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам назначить второй половинке свидание в каком-то уютном и романтическом месте. Это пойдет на пользу отношениям, укрепит их.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам оказывать небольшие знаки внимания своей второй половинке. Это станет основой для позитивных изменений в отношениях.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцам не стоит требовать и ожидать большее, чем их вторая половинка может сделать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В среду у второй половинки не будет очень много времени для того, чтобы вникнуть в проблемы Козерогов, она также будет вести себя немного отстраненно. Звезды советуют не обижаться на любимого человеки и постараться войти в его положение.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Для того, чтобы укрепить отношения, Водолеям следует организовать какое-то совместное приключение. Звезды советуют не сидеть в среду дома.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В среду Рыбы могут разочароваться в любимом человеке, ведь его мысли и высказывания не такие оригинальные, как казалось раньше. Но звезды уверяют, что это не повод для того, чтобы относиться к своей половинке хуже.

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