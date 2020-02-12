День Дарвина и день рождения Линкольна: какой сегодня день

Сегодня, 12 февраля, отмечается Международный день брачных агентств и Международный день науки и гуманизма или День Дарвина (Darwin Day).

12 февраля отмечается День Дарвина

Неофициально сегодня День подготовки ко Дню Святого Валентина, День исполнения любимых песен с открытым окном, День поездки на любимом автобусе, День хождения ва-банк, а также День размышления над тем, что такое дежавю.

По религиозному календарю 12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

По народным верованиям, погоду в этот день предвещала луна: если ночью она была красной, стоит ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду.

Также сегодня День рождения Авраама Линкольна.

Именины отмечают:

Василий

Григорий

Демьян

Евсей

Зенон

Иван

Максим

Ник

Нильс

Пелагея

Петр

Степан

Федор

Юлиан

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 11 февраля, в Украине днем +1...+6 градусов, ночью -3...+2 градус. На юге Украины снег с дождем. Ветер 5-10 м/с.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 9,52 коп. и составляет 24,4236 UAH/USD. Курс гривны к евро на 11 февраля установлен на уровне 26,6205 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.