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  • "Укрзализныця" только на поиски себе нового начальника потратит почти 1 млн грн
12 февраля 2020, среда, 16:49 24
Политика 2020-02-12T16:49:58+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" только на поиски себе нового начальника потратит почти 1 млн грн

"Укрзализныця" только на поиски себе нового начальника потратит почти 1 млн грн

Ольга Фандорина
Укразализныця, Руководство, Глава
Укрзалізниця. Фото: 5.ua
Укрзалізниця. Фото: 5.ua

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837,5 тысяч гривень.

Об этом сообщает официальная площадка Prozzoro Zakupki.ua.

Согласно информации на сайте, срок оказания услуг - до 31 декабря 2020 года.

11-го февраля министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что для поиска нового главы УЗ привлекли ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.

Конкурс будет открыт и независим. Никакого внешнего воздействия. Равные условия для всех участников.

"Победит тот кандидат, который докажет высокий уровень компетенции, будет иметь четкое понимание текущей ситуации и работы УЗ и представит перспективное видение стратегического развития Укрзализныци", - написал Криклий.

Как сообщали Українські Новини, тем временем, уволенный из "Укрзализныци" Кравцов похвастался "не маленькой компенсацией" за досрочное расторжение контракта.

Также ранее Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци".

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело на Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями во время отдыха. 

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